Jak sprawdzić jakiej karty SIM potrzebuje Twój smartfon?

Karta SIM to mały, ale niezwykle istotny kawałek plastiku z komputerowym chipem w środku, który jest wydawany abonentom przez operatorów telefonii komórkowej. Taka karta jest niezbędna, by wykonywać i odbierać połączenia głosowych za pośrednictwem smartfonów... i nie tylko.

Współczesne smartfony zwykle mogą łączyć się z siecią Wi-Fi i nawiązywać połączenie internetowe nawet bez karty SIM, ale by w pełni wykorzystać ich możliwości wymagane jest połączenie z siecią komórkową. Karta SIM jest potrzebna, by wysyłać i odbierać wiadomości SMS i MMS oraz by łączyć się z internetem mobilnym.

Jakie są standardy kart SIM?

Dzisiaj w użyciu są trzy rodzaje kart SIM: wyłamywana z plastiku o wielkości karty kredytowej Mini SIM, nieco mniejsza od niej Micro SIM i wielkości zbliżonej do samego chipu Nano SIM. To kolejne generacje tej samej karty, które różnią się przede wszystkim rozmiarem. Całe szczęście kolejne wersje standardu są ze sobą kompatybilne - zwykłą kartę Mini SIM po przycięciu można włożyć do gniazda Micro SIM i Nano SIM.

Mniejsze karty umieszczone w odpowiednim adapterze mogą zostać umieszczone w telefonie z gniazdem wykorzystującym starszy standard, które zaprojektowano z myślą o większych kartach. Warto jednak zadbać, by przed zakupem nowego urządzenia wyposażyć się w kartę odpowiedniej wielkości lub w odpowiedni adapter.

Jak sprawdzić, jakiej karty SIM wymaga dany telefon?

To wcale nie jest trudne, nawet jak się nie ma fizycznego dostępu do urządzenia. Najprościej... spytać sprzedawcy lub sprawdzić na stronie internetowej producenta bądź sklepu. W większości przypadków na podstronie poświęconej danemu urządzeniu można znaleźć informację na ten temat.

Inny sposób to wyszukanie urządzenia w bazie danych w serwisach takich jak GSMArena lub mGSM. Potem pozostaje wyposażyć się tylko w odpowiednią kartę SIM - Mini SIM, Micro SIM lub Nano SIM. Przed tym warto jednak dowiedzieć się, czym różnią się poszczególne rodzaje kart SIM.

Zakup telefonu zza granicy - na co zwracać uwagę?

Teoretycznie telefony ze slotem na kartę SIM powinny współpracować z dowolną kartą, ale w praktyce nie jest to takie proste. W urządzeniach montowane są różne rodzaje modemów LTE, które wspierają różne częstotliwości. Oznacza to, że nawet jeśli telefon z jednego regionu wykryje kartę z innego, to może nie działać w pełni poprawnie.

Bywają sytuacje, gdy telefony kupione zagranicą działają w Polsce bez problemu. Przed zakupem trzeba jednak porównać obsługiwane częstotliwości, żeby się nie rozczarować. Trzeba też uważać, żeby nie kupić telefonu korzystającego z technologii CDMA zamiast wykorzystywanego w Polsce standardu GSM opartego właśnie o karty SIM.

Jest jeszcze jeden powód, by uważać kupując telefon zza granicy

Telefony mogą być zabezpieczone blokadą o nazwie simlock. Sprawia ona, że telefon komórkowy jest w stanie pracować wyłącznie z kartami SIM danej sieci. W wielu wypadkach możliwe jest zdjęcie simlocka - czasem wymaga to wyłącznie zgłoszenia się do operatora, a niekiedy opłaty. Czasem można zdjąć simlocka we własnym zakresie.

Bywają jednak sytuacje, w których zdjęcie blokady simlock założonej przez zagraniczną sieć nie jest możliwe - nawet odpłatnie - bez udania się do kraju, w którym urządzenie zostało pierwotnie sprzedane. Kupno takiego aparatu, nawet w okazyjnej cenie, mija się z celem, bo polska karta SIM nie będzie przez to urządzenie obsługiwana.