Jak sobie radzi 5 najstarszych znaków towarowych

W dzisiejszych czasach ludzie mogą się zastanawiać nad pochodzeniem niektórych znaków towarowych. Nic w tym dziwnego, ponieważ niektóre firmy zaczynały zajmując się zupełnie czymś innym niż obecnie. Pomimo zmiany branży, logo pozostawało to samo, niekoniecznie dopasowane do nowego profilu działalności firmy.

Stella Artois

Korzeni Stella Artois można doszukiwać się już w roku XIV w. Piwo było warzone w działającym wówczas browarze Den Horen, którego nazwa oznacza róg – dęty instrument blaszany, widniejący na etykiecie piwa. Browar został wykupiony w 1717 roku przez Sebastiana Artois, który to mianował browar swoim nazwiskiem. Nazwa firmy, którą znamy do dziś powstała w 1926 roku, gdy specjalne, świąteczne piwo okazało się nadzwyczaj udane. Wtedy właśnie utworzono markę Stella Artois. Stella w języku łacińskim oznacza gwiazdę. Lager po dziś dzień jest ważony w tym samym browarze i uważane jest za najlepiej sprzedające się piwo na świecie.

Herbata Twinings

Znak towarowy Twinings pozostaje w ciągłym użyciu od 227 lat. Jednak jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że miejsce handlu tą herbatą jest niezmienne od 1706 roku. Londyńskie Strand Street – to właśnie tam Thomas Twining postanowił otworzyć Tom's Coffe, lokal który przyniósł mu ogromną popularność, tworząc tym samym swoje herbaciane imperium. W XVIII wieku herbata straciła popularność na rzecz kawy, ginu i piwa, ale już na przełomie wieku XIX i XX powróciła do łask. Dzisiaj, po dziesiątym pokoleniu, rodzinny biznes Twining, nadal sprzedaje znaną na całym świecie znakomitą herbatę.

Bass Ale

Bass Ale pierwszy raz użył „czerwonego trójkąta” w 1876 roku. Interesującym może być fakt, że był to pierwszy znak towarowy, który został zarejestrowany przez brytyjski rząd. Prosty projekt logo zagwarantował miejsce w ścisłej czołówce brytyjskich producentów piwa. Piwo było tak popularne, że impresjonistyczny malarz Edouard Manet uwiecznił butelkę trunku w swoim obrazie pt. „ Bar w Folies – Bergere”. Z kolei James Joyce wspomniał o napoju w dziele „Ulisses”. Istnieje również wzmianka o marce, w związku z zatonięciem Titanica, który przewoził 12.000 butelek Bass Ale w swojej ładowni. Oczywiście trunek jest popularny do dziś, a sam koncern często jest sponsorem na meczach rugby.

Shell Oil

W 1891 roku, przedsiębiorstwo Marcus'a Samuel’a rozpoczęło transport nafty z Londynu do Indii. W zamian za to przywozili ze sobą egzotyczne muszle, wykorzystywane do wystroju wnętrz, co było bardzo modne i popularne w tamtych czasach. Działania te okazały się tak dochodowe, że stanowiły większość zysków firmy. W związku z tym Samuel w 1897 roku nadał swojej działalności nazwę „Shell”, a w roku 1904 znak towarowy w kształcie muszli stał się oficjalnym logo marki. W 1915 roku Shell otworzył swoją pierwszą stację paliw w Kalifornii, a logo zyskało obecnie znaną kolorystykę – czerwony oraz żółty. Dzisiaj Shell jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych na świecie.

Levi Strauss

Pierwszy raz znak towarowy został użyty w 1886 roku, jako sposób na zwiększenie udziału na rynku. Jednakże logo stało się tak znane, że klienci pytali o „spodnie z dwoma końmi”. W rzeczywistości marka nosiła nazwę „The Two Horses Brand”, aż do czasu, gdy w 1928 roku sam Levi oficjalnie zmienił ją na swoje nazwisko. Firma zasłynęła z produkcji dżinsowych kombinezonów roboczych dla pracowników przy kanale Panamskim. Aktualnie firma znajduje się w rękach krewnych Strauss’a i ma swoją siedzibę w San Francisco.

Historie znaków towarowych są przeróżne. Często właśnie dzięki wyjątkowej historii koncerny zyskują najwięcej wartościowych klientów. Podkreślenie powiązania z założycielem, momentem powstania, czy tradycją wskazuje na niezawodność firmy, jej stabilność oraz wiarygodność. Legenda marki znacznie zwiększa jej prestiż i uatrakcyjnia to, co widzą klienci.