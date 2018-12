Jak skutecznie zarządzać wiedzą w erze cyfrowej rewolucji?

Polska mimo, że jest krajem bardzo dynamicznie się rozwijającym, co widać po dynamicznie rosnącym PKB, niestety w cyfryzacji ma duże opóźnienia. Według oficjalnego wskaźnika DESI jesteśmy na szarym końcu, na dwudziestym czwartym miejscu. Dużo musimy nadrobić, a w szczególności w cyfrowej administracji, natomiast są też obszary gdzie jesteśmy liderami, np. w cyfrowych płatnościach, jak twierdzi Piotr Mieczkowski, Dyrektor Wykonawczy Fundacji Digital Poland.

Jednym z największych wyzwań dla wielu firm jest optymalizacja i usprawnienie procesu obiegu dokumentów w firmie. Firmy zaawansowane technologicznie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i na rynku pojawiają się kompleksowe rozwiązania informatyczne, które wspierają optymalizację procesów biznesowych i obieg dokumentów w organizacjach w erze cyfrowej rewolucji.

Znaczącą korzyścią wynikającą z wdrożenia rozwiązania usprawniającego obieg dokumentów jest bezpieczeństwo informacji firmowych. Poprawa w tym obszarze następuje w wyniku centralizacji danych i dokumentów, rejestracji każdej czynności w systemie oraz rozbudowanemu systemowi uprawnień. Przykładowo taki system potrafi pomóc w obsłudze korespondencji dowolnego rodzaju (papierowej, jak, mailowej, itp.), umożliwiając jej błyskawiczną rejestrację i przekazanie do właściwych odbiorców. W praktyce średniej wielkości firma, zatrudniająca ok. 200 pracowników, która procesuje ok. 1500 faktur kosztowych w miesiącu, korzystając z cyfrowych rozwiązań może zaoszczędzić nawet 70% czasu, jaki przeznacza na te czynności.

Źródło: Newsrm.tv