Jak skutecznie prowadzić profil na LinkedInie?

1. Wypełnij profil

Wiele osób zapomina o podstawowej rzeczy – nie uzupełnia wszystkich informacji na swoim profilu. Przekłada się to na jego nieefektywność i słabą widoczność w wyszukiwarce. Algorytm LinkedIna podczas wyszukiwania na początku wyświetla te konta, które są najbardziej wydajne, czyli wypełnione. Dlatego warto je dokładnie uzupełnić, aby być widocznym dla innych użytkowników.

Na LinkedInie można założyć stronę firmową (LinkedIn Page) i stronę marki (Showcase Page). LinkedIn Page to strona podstawowa, na której można umieścić opis działalności, zatrudnionych pracowników, dane kontaktowe, obserwowane hashtagi i aktualności. Jest idealnym rozwiązaniem dla małych firm i organizacji.

Showcase Page to rozwiązanie wprowadzone dla firm, które zarządzają stronami kilku marek bądź są właścicielem produktu. Stanowi przedłużenie strony LinkedIn, a jej zadaniem jest przedstawienie marki, działu firmy lub inicjatywy. Do każdej z podstron można dodać unikalne logo produktu, baner i opis dla tej konkretnej usługi, a nawet udostępniać treści. Sekcje, które można utworzyć to: „O nas” (opis działalności), „Kultura firmowa” (zaprezentowanie wartości i codziennego życia pracowników), „Oferty pracy” (zbiór ogłoszeń firmy), „Osoby” (pracownicy, którzy oznaczyli firmę jako pracodawcę) i „Reklamy”.

Na profilu firmowym przede wszystkim należy podać nazwę, lokalizację i opis firmy (jej działalność, misję i wartości) oraz unikatowe słowa klucze (tzw. hashtagi), pamiętając o limicie 120 znaków. Dzięki nim konto będzie wyświetlane użytkownikom obserwującym dany hashtag lub wyszukującym na jego podstawie informacji. Warto także umieścić w zdjęciu profilowym logo, krótki i unikatowy slogan w opisie oraz adres witryny, czyli strony internetowej firmy. Równie ważne jest umieszczenie tzw. Call To Action, czyli przycisku z wezwaniem do działania np. Skontaktuj się z nami, Więcej informacji, Zarejestruj się, Zapisz się oraz Przejdź do witryny. Gdy to zrobisz – wykorzystasz to miejsce optymalnie.

2. Rozszerzaj sieć kontaktów

Jak w każdej sieci, również i tu liczą się kontakty. Aby profil był w pełni skuteczny na początek należy dodać minimum 30 kontaktów. Kogo możesz zaprosić? Zarówno znajomych np. z pracy, branży, jak i nieznajomych. Na LinkedInie nie liczy się kogo realnie znasz, lecz kontakty, które pomogą Ci rozwinąć karierę bądź wypełniać obowiązki zawodowe.

Budując swoją sieć warto korzystać z wewnętrznych narzędzi:

zaproszenia – zaproszenie członka LinkedIn do dołączenia do sieci

wiadomości InMail – wysłanie prywatnej wiadomości, pozwalającej na bezpośredni kontakt z osobami spoza sieci, dostępne tylko w określonej liczbie kredytów w wersji Premium, posiada ograniczenia: temat – 200 znaków, treść – 1900 znaków

„znajdź w pobliżu” – umożliwia w aplikacji mobilnej wyszukanie osób będących w pobliżu danego miejsca.

3. Bądź aktywny

Wypełniony profil i duża sieć kontaktów to nie wszystko. Trzeba także pamiętać o nieustannej aktywności na profilu, gdyż przez nią budujemy wizerunek swój lub firmy. Taka aktywność ma dwa wymiary: w ramach polecania, komentowania i udostępniania treści innych oraz publikowanie własnych. Dzięki tym działaniom możesz promować swoje konto oraz zbudować pozycję eksperta w danej dziedzinie poprzez dzielenie się wiedzą. Przełoży się to na rozszerzenie sieci kontaktów biznesowych na portalu. Pamiętaj o dawaniu wartości – zastanów, się, czy te materiały będą przydatne dla Twoich kontaktów.

Publikując posty przede wszystkim twórz krótkie treści np. infografiki lub video. Użytkownik nie zawsze ma czas wczytywać się w rozbudowane materiały. Tutaj kluczowe jest przyciągnięcie uwagi bądź danie chociaż podstawowej wartości. W ramach swojej aktywności możesz umieszczać posty budujące świadomość, pozycję i profesjonalny wizerunek oraz „z życia”. Warto zaprezentować działalność i kompetencje pracowników, publikować treści specjalistyczne oraz przekierowywać na bloga firmowego bądź osobistego. Zalecamy również informowanie o sukcesach, zrealizowanych celach i zdobytych nagrodach. Dobrym pomysłem jest także publikowanie case studies, relacji z wydarzeń, treści opartych na pytaniach czy przedstawianie pracowników.

4. Promuj się

Warto zaangażować samych pracowników w promocję firmy. Ich rzecznictwo jest najlepszym sposobem na zwiększenie obecności na LinkedInie i wzrost zasięgu treści. Każdy z nich ma swoich obserwujących, dzięki czemu można dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Przydatnym narzędziem jest aplikacja LinkedIn Elevate, która pozwala organizacjom na tworzenie i rozpowszechnianie treści społecznościowych wśród zatrudnionych w ramach jednej platformy, a następnie śledzenie wyników. Produkt oferuje trzy role: administratora (kontrolowanie tematów i ustawianie ról/pozwoleń), kuratora (znajdywanie i zatwierdzanie treści, aby pracownicy mogli je udostępniać w social mediach i publikować w aplikacji) i pracownika (udostępnianie treści z kanału Elevate w sieciach społecznościowych).

Nie zapominaj, że LinkedIn jest podstawowym narzędziem pracy rekruterów. Na serwisie specjaliści ds. HR mogą umieszczać ogłoszenia o pracę, szukać kandydatów i kontaktować się z nimi, a także planować komunikację w celu budowania pozytywnego wizerunku marki. W wersji bezpłatnej istnieje ograniczona możliwość dodawania ofert, dlatego ich publikacja może okazać się niewystarczająca. Powstało jednak płatne narzędzie dedykowane dla rekruterów, pomagające w poszukiwaniu potencjalnych kandydatów oraz zarządzaniu projektami rekrutacyjnymi – LinkedIn Recruiter. Narzędzie posiada zestaw filtrów z dodatkowymi podkryteriami: job titles, skills, companies i keywords, a także możliwość kontaktu z kandydatami poprzez 30 wiadomości InMail miesięcznie i wyświetlenie pełnej listy użytkowników przeglądających profil w ciągu ostatnich 90 dni.

Rozważ także wykupienie wersji Premium, która zawiera zestaw funkcji niedostępnych dla konta basic m.in. możliwość sprawdzenia osób, które oglądały Twój profil, zaawansowane wyszukiwanie kontaktów wg kryteriów, wiadomości InMail oraz złote oznaczenie profilu, które dodaje prestiżu. Można ją testować przez miesiąc za darmo, a po tym okresie zdecydować o ewentualnym przedłużeniu pakietu.

Im więcej merytorycznych i wartościowych treści przedstawisz na LinkedInie, tym więcej zyskasz. Pamiętaj, aby na bieżąco aktualizować informacje na profilu, systematycznie rozszerzać sieć kontaktów oraz o udzielaniu się w dyskusjach. Wszystkie te działania przełożą się na skuteczność i reprezentatywność Twojego konta - tłumaczy Iwona Kubicz, Prezes Procontent Communication.

Autor:

Ewelina Wolszczak