Jak skompletować wyprawkę szkolną przez internet?

90% polskich internautów robi zakupy w sieci (badanie SW Research). Gdy decydujemy się na zakupy online, ważne jest sprawdzenie wiarygodności danego sklepu. Niezbędne dane kontaktowe i informacje o sprzedawcy, jak również zasady zakupu znajdziemy w regulaminie, który powinien być dostępny dla każdego klienta na stronie internetowej sklepu. Jeżeli sprzedawca nie udostępnia takich danych, warto rozejrzeć się za interesującymi nas produktami w innym miejscu.

Zwróć uwagę na szczegóły

Europejskie Centrum Konsumenckie ocenia, że 65% sklepów udostępnia swoje pełne dane do kontaktu w widocznym dla konsumenta miejscu. Pozostałe e-sklepy ograniczają możliwości kontaktu, np. podając wyłącznie adres e-mail lub numer fax. Zdarzają się pojedyncze przypadki, gdy sprzedawca nie podaje żadnych informacji identyfikujących firmę czy danych kontaktowych.

W regulaminie sklepu internetowego powinna znaleźć się informacja o możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymaniu towaru, dlatego nie trzeba się obawiać, że dany produkt nie spełni wymagań naszych lub naszego dziecka.

Anna Rak z Trusted Shops podaje przykładowo, że jeśli buty są za małe albo podręcznik jest zły, to możemy w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru zgłaszać, że chcemy odstąpić od umowy. Następnie mamy 14 dni na odesłanie towaru do sklepu.

Zrób zakupy wcześniej i… taniej

Wakacje to sezon promocji, a w sierpniu sięgają one nawet 80%. Jeżeli znamy listę potrzebnych przedmiotów z odpowiednim wyprzedzeniem, warto zdecydować się na zakupy wcześniej, aby nabyć niektóre z nich po okazyjnej cenie. Tyczy się to również ubrań i butów dla dzieci (także sportowych), oferowanych przez popularne sieciówki. Należy przy tym pamiętać, że średni czas dostawy zamówionych produktów to 2-3 dni lub dłużej. Podczas zakupów w sieci warto zatem złożyć zamówienie odpowiednio wcześniej, aby wysłać dzieci do szkoły z wyposażonym tornistrem.

Źródło: Trusted Shops