Jak schudnąć bez diety? Oto 6 prostych wskazówek!

Zanim rozpoczniesz odchudzanie, musisz wiedzieć, że najważniejsze nie są utracone kilogramy, a zdrowszy tryb życia. Jeśli dotychczasowe nawyki zmienisz na bardziej przyjazne twojemu ciału, to szybko zobaczysz efekty i w odchudzaniu, i w zdrowiu. Odchudzanie bez diety to małe kroczki, które nie wymagają od ciebie wielkiego wysiłku, a nawet mogą sprawić ci przyjemność. Oto 6 prostych wskazówek, jak schudnąć bez diety!

1. Więcej codziennego ruchu!

Ruch to najważniejsze, o czym powinnaś pamiętać. Nawet najlżejsze, ale systematyczne treningi to ważny aspekt w odchudzaniu. Nie daj sobie wmówić, że krótki ruch się nie liczy albo, że ćwiczyć trzeba tylko o określonej porze dnia. Każdy ruch się liczy, zarówno dla zdrowia, jak i dla zwiększenia twojego ujemnego bilansu kalorycznego, do którego powinnaś dążyć na redukcji. Jeśli nie masz czasu na trenowanie, wybierz ruch podczas codziennych czynności, który sprawi, że schudniesz bez diety. Jak to zrobić? Na przykład tak:

Chodź pieszo tam, gdzie możesz.

Wybieraj schody zamiast windy.

Ruszaj się w przerwach od pracy.

Wybieraj wieczorny spacer, zamiast filmu.

Wybierz aktywną rozrywkę z dziećmi np. rower czy taniec.

2. Woda zamiast słodkich napojów

Słodkie napoje to główni zabójcy każdej zdrowej diety. W ciągu dnia potrafią dodać mnóstwo niepotrzebnych kalorii. Wypijając kolorowe napoje, nie tylko dostarczasz sobie nadmiar energii, ale także wzmacniasz apetyt i nie nawadniasz odpowiednio organizmu. Zamień wszystko, co wypijasz z cukrem, na zwykłą wodę! Możesz dodawać do niej owoce, które także są zdrowe i zawierają niewiele kalorii. Jeśli bardzo chcesz wypić napój, wybierz świeżo wyciskany sok. Jeśli nie wyobrażasz sobie życia bez słodzonej kawy, spróbuj pomału zmniejszać ilość dodawanego cukru i wybierz chudsze mleko, dzięki któremu oszczędzisz cenne kalorie. Możesz także spróbować owocowych naparów w ramach smacznego, niskokalorycznego picia.

3. Warzywa do każdego posiłku

Warzywa to tajna broń każdego odchudzania. Mają mnóstwo witamin, mało kalorii i świetnie dodają posiłkom objętości. Jeśli więc szukasz czegoś, dzięki czemu rzadziej będziesz sięgać po przekąski i słuchać burczenia w brzuchu, to warzywa są idealną opcją! W dodatku są pełne błonnika, który zapewnia zdrową pracę jelit. Dodaj choć jedno warzywo do każdego posiłku, a na słodycze nie starczy ci już miejsca!

4. Jedz, kiedy czujesz głód

Organizm doskonale wie, czego mu trzeba. Jedz wtedy, kiedy mówi ci, że tego potrzebuje, a nie wtedy, gdy jest przerwa albo się nudzisz. Jedzenie na siłę nie tylko powoduje, że w ostateczności zjadasz więcej, ale również ogłupia twój mózg, ponieważ sygnały sytości, jakie ci wysyła, są ignorowane. Nie bój się więc nie kończyć obiadu, jeśli czujesz, że już się najadłaś. Nie jedz tylko dlatego, że akurat wszyscy to robią. Nie sięgaj po słodycze z nudów albo dlatego, że akurat są w domu.

5. Unikaj alkoholu

Alkohol, a zwłaszcza smakowe piwa to ogrom kalorii, którymi się nie najesz, a które skutecznie odłożą się pod postacią dodatkowego tłuszczyku. W dodatku alkohol pobudza apetyt i sięgając po procenty, łatwiej stracić kontrolę na ilością spożywanego jedzenia. Ponadto, kac następnego dnia wiąże się także ze zwiększoną chęcią na tłuste i kaloryczne jedzenie, bo zarówno psychika, jak i ciało próbują sobie poradzić z trucizną, jaką, niestety, alkohol jest. Nie znaczy to, że masz już zawsze odmawiać sobie napojów procentowych. Jednak przed ich spożyciem warto się dobrze zastanowić. Mogą szybko zrujnować twoją dietę.

6. Zadbaj o sen

Organizm, który nie ma czasu na regenerację, rekompensuje to sobie wysokoenergetycznym jedzeniem. Niewyspana będziesz ciągle głodna i z dużą potrzebą spożywania cukru. Podczas snu zachodzą ważne procesy metaboliczne, które nie mogą się odbyć, jeśli się nie wysypiasz. To sprawia, że brak snu bezpośrednio przyczynia się do wzrostu wagi.

Jak widać, odchudzanie może być naprawdę proste, jeśli zastosujesz kilka prostych tricków!