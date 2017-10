Jak rozwijać karierę w IT? Daftcode dzieli się wiedzą, szkoląc przyszłych pracowników startupów

Programowanie w praktyce

Spółka Daftcode, która od 2015 roku organizuje i wspiera kursy techniczne, w tym semestrze uruchamia kolejne cykle spotkań. Dzięki współpracy z organizacjami studenckimi i kołami naukowymi z trzech warszawskich uczelni, w połowie października ruszą warsztaty z:

tworzenia aplikacji mobilnych iOS na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,

języka programowania Ruby on Rails w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych,

języka programowania Python na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

oraz z Machine Learningu na tym samym wydziale.

W tych ostatnich mogą wziąć udział nie tylko studenci, ale także absolwenci oraz wszystkie osoby chcące doskonalić swoje umiejętności z zakresu uczenia maszynowego. Swoją wiedzą na ten temat podzielą się członkowie zespołu Data Science z Nethone – startupu z grupy Daftcode, który rozwija system przeciwdziałający oszustwom w płatnościach internetowych.

Natomiast pozostałe cykle są otwarte dla studentów wszystkich uczelni i składają się z siedmiu spotkań prowadzonych przez praktyków, którzy na co dzień rozwijają produkty internetowe.

– Tylko w pierwszej połowie tego roku w kursach Daftcode wzięło udział ponad 350 uczestników. Rozumiemy zapotrzebowanie rynku i postanowiliśmy uzupełnić ofertę uczelni o kursy, które dodatkowo poszerzają kompetencje studentów. Ze względu na dynamizm środowiska startupowego i szybki rozwój nowych technologii przedmioty te nie zdążyły jeszcze trafić do regularnej oferty programowej szkół wyższych. Z doświadczenia wiemy jednak, że są one doskonałym przygotowaniem do kariery w zawodzie programisty i dają młodym przepustkę do pracy przy innowacyjnych projektach – mówi Jędrzej Szcześniak, współzałożyciel Daftcode.

Więcej niż szkolenia techniczne

Zapisy na wszystkie kursy ruszają w tym tygodniu. Spotkania będą odbywać się na uczelniach, a także w przestrzeniach powstałych dzięki ich współpracy z Daftcode. Są to dwa w pełni wyposażone laboratoria komputerowe: Daftcode Laboratory na Uniwersytecie Warszawskim oraz ufundowany przez Nethone MI^2 DataLab na Politechnice Warszawskiej.

Ponadto w dalszej części roku akademickiego Daftcode wraz z warszawską Szkołą Główną Handlową planują uruchomić drugą edycję programu CEO Academy. Te warsztaty przygotowujące do pracy na najwyższych stanowiskach zarządczych w startupach to doskonała okazja, by poznać tajniki działalności dobrze prosperujących polskich przedsiębiorstw technologicznych.

– Inicjatywy tego typu ułatwiają nam start na rynku pracy i wyposażają nas w umiejętności wykraczające poza podstawy programowe studiów. To nie tylko cenny wpis do CV, ale przede wszystkim unikalna wiedza praktyczna, którą zdobywamy od profesjonalistów z branży technologicznej – mówi Aleksander Buła z Samorządu Studenckiego Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

