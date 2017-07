Jak rozpocząć karierę programisty?

"Junior KMD Academy" to program edukacyjny, w którym doświadczeni inżynierowie z KMD Poland wspierają merytorycznie studentów realizujących własny pomysł technologiczny. Dotychczas odbyły się dwie edycje akademii.

W drugiej, która zakończyła się w połowie lipca br., ponad 30 studentów z Warszawy i Lublina stworzyło darmową aplikację mobilną „Piller”. Przez 6 miesięcy uczestnicy programu regularnie spotykali się ze swoimi mentorami z KMD Poland, którzy doradzali im, jak efektywnie prowadzić projekt informatyczny. Każde ze spotkań składało się z eksperckiego wykładu oraz części praktycznej, podczas której prowadzący pomagali w rozwiązaniu pojawiających się w ramach rozwoju aplikacji wyzwań. Studenci poznali zagadnienia związane z programowaniem multiplatformowym i funkcjonalnym, platformą Xamarin, tworzeniem przyjaznych interfejsów użytkownika, czy framework MvvmCross.

Czym jest „Piller”?

„Piller” to aplikacja mobilna przeznaczona na telefony z Androidem, której celem jest pomoc w systematycznym zażywaniu leków. W projektowaniu programu, tak by jak najlepiej odpowiadał na potrzeby użytkowników, pomagali członkowie Fundacji Akademia Integracji - współorganizator programu „Junior KMD Academy”. Wśród nich znaleźli się m.in. szermierze na wózkach, wybitni sportowcy, paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści Mistrzostw Świata i Europy.

Aplikacja pozwala użytkownikowi na stworzenie szczegółowego harmonogramu uwzględniającego potrzebną dawkę oraz godzinę przyjmowania. Możliwe jest także zrobienie zdjęcia danego leku i wprowadzenie go do programu. Dzięki temu aplikacja przypomina o terminie zażycia wyświetlając jednocześnie jego duże zdjęcie. Jest to szczególnie istotne dla osób starszych, niepełnosprawnych bądź przyjmujących dużą liczbę lekarstw – dzięki temu prawdopodobieństwo pomylenia leków znacząco się zmniejsza.

„Piller” jest dostępny do pobrania za darmo w sklepie Google Play.

Rekrutacja do drugiej edycji „Junior KMD Academy” była otwarta dla wszystkich studentów kierunków informatycznych. Uczestnicy samodzielnie zgłaszali się poprzez formularz internetowy. Autorski program jest częścią strategii działań CSR-owych KMD Poland.