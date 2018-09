Jak robić karierę w centrach biznesowych?

Najważniejszym wymogiem w centrach usług wspólnych jest znajomość języków obcych. Standard to angielski (przynajmniej na poziomie B2), który właściwie we wszystkich firmach jest językiem korporacyjnym. Co za tym idzie – jego znajomość nie daje gwarancji wyższych zarobków. W minionym roku najczęściej poszukiwaną kompetencją przez większość pracodawców z sektora SSC/BPO był język niemiecki. Równie często pracodawcy poszukują kandydatów ze znajomością francuskiego oraz włoskiego.

Znają języki obce i zarabiają więcej

Osoby rozpoczynające swoją przygodę z centrami usług wspólnych mogą liczyć na wynagrodzenia rzędu 3500-4500 zł brutto, w zależności, od wcześniejszych doświadczeń zdobytych podczas staży, poziomu znajomości języków obcych oraz lokalizacji. Specjaliści i menedżerowie władający potrzebnymi językami mogą liczyć na dodatek do swojej pensji w wysokości nawet 1000 zł brutto. Wyższy bonus finansowy otrzymają kandydaci z językiem holenderskim – do 1200 zł brutto. W cenie są pracownicy znający jeden z języków skandynawskich – oni mogą liczyć na dodatek w wysokości max. 2000 zł brutto, niezależnie od stanowiska.

Pracownicy awansują i rozwijają się

Wraz ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz poszerzaniem kompetencji w ramach organizacji pracownicy mają możliwość awansu, zarówno pionowego jak i poziomego. Międzynarodowe Centra Biznesowe zazwyczaj cechują się szeroką strukturą, w której można rozwijać się jako Junior, Specjalista, Senior oraz później w kierunku zarządzania zespołem. Dodatkowo coraz częściej pojawiającym się poziomem stanowisk są role eksperckie, wynikające z przenoszenia bardziej zaawansowanych procesów bądź dużej rozbudowy zespołu. Osoby posiadające około 4-5 letnie doświadczenie w ramach konkretnego procesu mają możliwość wyboru kierunku, który wydaje się dla nich najciekawszy- rola Team Leadera daje możliwość zarządzania teamem, zazwyczaj około 10 osobowym oraz umożliwia częściowe odejście od działań typowo operacyjnych na rzecz people managementu. Stanowiska eksperckie z kolei umożliwiają dogłębne wejście w szczegóły konkretnego procesu finansowego, poznanie całego spektrum działań oraz rozwój kompetencji typowo technicznych. Zarobki na obu stanowiskach są zależne od wielu czynników natomiast w przypadku ról leaderskich możemy przyjąć kwoty około 9 000 – 11 000 zł brutto, role eksperckie natomiast oferują wynagrodzenia od około 7500 – 8000 zł brutto.

Nie brakuje benefitów

Poza wynagrodzeniem podstawowym i atrakcyjnymi ścieżkami rozwoju, pracodawcy zaczynają prześcigać się we wprowadzaniu nowych benefitów. Nie jest to już tylko karta multisport i ubezpieczenie na życie. Obecnie możemy mówić o takich benefitach jak dofinansowania do lunchu, catering w pracy, dostęp do napojów, usługi masażysty na terenie firmy itp. Coraz częściej mamy również do czynienia z benefitami wynikającymi z macierzystej działalności firmy tj. bilety lotnicze lub w przypadku niektórych firm automotive – leasing pracowniczy.

Autorka: Angelika Żurawska, Antal