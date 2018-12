Jak regulować ogrzewanie w domu, kiedy nas nie ma?

Czym jest termostat elektroniczny?

To urządzenie służące do osiągania i utrzymywania w pomieszczeniu wskazanej przez użytkownika temperatury. Działa w ten sposób, że na bieżąco porównuje temperaturę panującą w pokoju z tą, która została zaprogramowana przez domownika. Jeśli wartości nie są zgodne, termostat włącza bądź wyłącza właściwe jednostki: grzejniki, klimatyzator czy ogrzewanie podłogowe. Pozwala to na zachowanie przyjemnego ciepła, a jednocześnie zaoszczędzenie na opłatach.

Zalety termostatu elektronicznego

Do największych zalet inteligentnego termostatu należy to, że jest w pełni programowalny, trwały, intuicyjny w obsłudze i estetyczny. Przyczynia się do niższych rachunków za ogrzewanie, co stanowi dodatkową korzyść. W trybie dziennym pozwala na ustawienie godziny, o której mają się włączyć urządzenia grzewcze, np. przed naszym powrotem do domu lub wstaniem. W trybie tygodniowym określimy zaś dni, w które ogrzewanie będzie potrzebne przez cały czas, bo np. pracujemy zdalnie, a w które w ogóle, ponieważ zaplanowaliśmy dłuższy wyjazd. Ponadto termostat elektroniczny w wersji bezprzewodowej nie wymaga ingerowania w instalację elektryczną, ponieważ działa na zasadzie nadajnika i odbiornika. Bardzo łatwo się go instaluje.

Sterowanie inteligentnym termostatem

Tradycyjnie termostat obsługuje się przy użyciu przycisków, pokręteł lub wyświetlacza LCD. Nowocześniejsze modele pozwalają na korzystanie z pilota, co zwalnia użytkownika ze wstawania i podchodzenia do panelu, ilekroć będzie mu za zimno lub za ciepło. Najwygodniejszy inteligentny termostat kontroluje się za pomocą urządzenia przenośnego: tabletu czy smartfona. Wystarczy mieć dostęp do internetu i zainstalowaną aplikację. Dzięki temu, nawet jeśli nie ustawiliśmy planu dziennego lub wracamy do domu wcześniej niż przewidywaliśmy, możemy zaprogramować idealną temperaturę we wnętrzu.

Zarządzanie termostatem ze smartfona

Smartfon to urządzenie, które wykorzystujemy do wykonywania różnych zadań szybciej, łatwiej i wygodniej. Zarządzając za jego pomocą inteligentnym termostatem, możemy ustawiać inne temperatury w każdym pomieszczeniu domu i zmieniać je w dowolnej chwili, śledzić stan instalacji w czasie rzeczywistym, dopasowywać ustawienia do upodobań domowników, a także kontrolować wysokość opłat za ogrzewanie. Możliwości te docenimy zwłaszcza podczas dłuższej nieobecności w domu: wakacji, wyjazdu służbowego, pobytu w szpitalu. Nie musimy być obecni w domu fizycznie, by w pełni zarządzać ogrzewaniem i szybko zareagować w razie awarii, regulując ustawienia.