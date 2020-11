Jak radzić sobie z nadwrażliwością zębów?

Skąd się bierze nadwrażliwość zębów?

Nadwrażliwość zębów to przypadłość, która odpowiada za powstanie bardzo nieprzyjemnych dolegliwości. Jest to nagła, zwykle niespodziewana reakcja organizmu wskutek zadziałania bodźca drażniącego. Objawia się wystąpieniem krótkich, ale bardzo intensywnych epizodów bólu. Reakcja ta jest przemijająca.

Bez względu na rodzaj działającego czynnika drażniącego, bezpośrednią przyczyną wystąpienia objawów nadwrażliwości zębów jest obecność uszkodzeń szkliwa – powodują one odsłonięcie kanalików zębowych zlokalizowanych na powierzchni zębiny. Przyczynia się do tego proces erozji szkliwa lub cofania się dziąseł. Problem nadmiernej wrażliwości może dotyczyć pojedynczych lub kilku zębów. Najczęściej obejmuje kły, siekacze oraz zęby przedtrzonowe.

Co powoduje nadwrażliwość zębów?

Istnieje wiele różnych przyczyn nadwrażliwości zębów. Najczęstszym powodem, że zęby stają się wrażliwe jest bodziec termiczny – zazwyczaj to bardzo niska lub wysoka temperatura odpowiadają za silną nadwrażliwość zębów. Produkty gorące, w tym napoje (np. kawa czy herbata), wywołują niemiłe napady ostrego bólu. Do podobnej reakcji dochodzi w wyniku nadwrażliwości zębów na zimno, wówczas podrażniają nie tylko silnie schłodzone pokarmy, ale także zimne powietrze. Równie silne doznania mogą wystąpić po kontakcie z produktami mocno słodkimi, kwaśnymi lub słonymi.

Często również mechaniczne podrażnienie skutkuje nagłym epizodem bólowym. Zwykle winne jest zbyt intensywne szczotkowanie zębów podczas codziennych zabiegów higienicznych. Użycie dużej siły oraz niewłaściwa technika szczotkowania (czyli ruchy szorujące) oddziałują negatywnie na zęby. Podobne skutki powoduje nieleczone nawykowe zaciskanie i zgrzytanie zębami, czyli bruksizm. Nadwrażliwe zęby mogą być wywołane też przeprowadzonymi procedurami stomatologicznymi – dość często występuje nadwrażliwość zębów po leczeniu lub nadwrażliwość zębów po wybielaniu.

Jak leczyć nadwrażliwość zębów?

Każdy epizod ostrego, nieprzyjemnego bólu nie powinien być lekceważony. Zwłaszcza, jeśli występuje dość często po zadziałaniu podobnego typu bodźca zewnętrznego. O takim problemie zawsze należy poinformować stomatologa podczas wizyty kontrolnej.

Leczenie nadwrażliwości zębów opiera się przede wszystkim na dążeniu do utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej. Tylko regularne i dokładne wykonywanie czynności higienicznych obejmujących jamę ustną jest skutecznym sposobem na nadwrażliwość zębów. Należy być świadomym, iż odczuwanie dyskomfortu bólowego w trakcie szczotkowania lub bezpośrednio po jego zakończeniu nie może prowadzić do ograniczenia czynności higienicznych. Takie postępowanie nie poprawia kondycji uzębienia i może tylko przyczynić się do pogłębienia problemów. Niedokładne czyszczenie zębów i przestrzeni międzyzębowych sprzyja powstawaniu płytki nazębnej stanowiącej idealną pożywkę dla bakterii. W znacznym stopniu zwiększa ryzyko rozwoju zmian próchniczych oraz występowania stanów zapalnych tkanek przyzębia.

Co stosować na wrażliwe zęby?

Skoro leczenie nadwrażliwości zębów opiera się przede wszystkim na dbałości o higienę jamy ustnej, warto właściwie dobrać akcesoria higieniczne. Istotna jest odpowiednia szczoteczka do mycia zębów, bez względu na to, czy jest to manualna czy elektryczna szczoteczka, powinna ona charakteryzować się miękkim włosiem. Liczy się również technika jej stosowania. Delikatne ruchy wymiatające są zdecydowanie korzystniejsze niż energiczne, silne szorowanie po powierzchni zębów. Wówczas stosowanie szczoteczki do zębów nie będzie powodowało dodatkowego podrażnienia tkanek w obrębie jamy ustnej.

Pasta na nadwrażliwe zęby to równie ważny element. Przy jej wyborze warto kierować się składem: tylko zawartość właściwie skomponowanych składników zapewnia odczucie ulgi. Substancje aktywnie redukujące nadwrażliwość zębów wyraźnie wzmacniają szkliwo gwarantują ochronę dziąseł, tkanek przyzębia i odsłoniętych szyjek zębowych oraz ograniczają gromadzenie bakteryjnej płytki nazębnej. Pozytywnie na jamę ustną oddziałują m.in.: zawartość fluoru, betaina, izomalt czy azotan potasu. Doskonałym uzupełnieniem codziennych zabiegów pielęgnacyjnych będzie stosowanie płynu do płukania jamy ustnej. Korzystnie wpłynie to na oczyszczanie zębów z płytki nazębnej i zmniejszy prawdopodobieństwo pojawienia się ubytków na tle próchniczym. Płyn do płukania jamy ustnej gwarantuje wyrównanie pH, co skutecznie chroni szkliwo zębów przed niekorzystnym oddziaływaniem kwasów. Wspiera również proces remineralizacji.

Nie należy zapominać o wąskich i trudno dostępnych szczelinach międzyzębowych. Do ich wyczyszczenia idealnie pasują nici dentystyczne. Pozwalają one skutecznie usunąć biofilm oraz resztki pożywienia spomiędzy zębów. W przypadku problemów z tradycyjnym nitkowaniem zębów, warto rozważyć użycie flossera czy szczoteczek interdentalnych. Ulgę w odczuwaniu niechcianego bólu przynoszą płukanki zarówno w formie gotowych produktów dostępnych w aptekach lub drogeriach, jak i te, przygotowywane samodzielnie w domu. Korzystny wpływ na tkanki jamy ustnej mają substancje naturalne – np.: dziurawiec, szałwia, goździki. Domowe sposoby na nadwrażliwe zęby obejmują także zmianę w codziennym jadłospisie. Warto znacznie ograniczyć, a najlepiej wyeliminować, produkty silnie drażniące, tj.: słodycze, pokarmy mocno słone, silnie kwaśne, nadmiernie gorące lub zmrożone. Poleca się natomiast produkty bogate w wapń, co sprzyja mineralizacji.