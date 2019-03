Jak przyspieszyć zwrot podatku dochodowego

Zwrot podatku dochodowego wielu Polaków traktuje jako dodatkowy zastrzyk gotówki. Jak wskazują wyniki badania* przeprowadzonego w 2018 roku na zlecenie firmy e-file przez SW Research, Polacy chętnie przeznaczają te pieniądze na krótki wyjazd lub na codzienne wydatki - co piąty respondent chciałby wydać pieniądze na odpoczynek, wyjazd z rodziną czy krótki urlop w ulubiony region Polski lub do SPA. 19% wskazuje, że te pieniądze posłużą na codzienne wydatki, 14% ankietowanych chciałoby je zaoszczędzić, a 10% – zainwestować w samochód lub remont mieszkania.

Jeśli także oczekujesz zwrotu podatku dochodowego i chcesz go otrzymać możliwie szybko, wypełnij i wyślij deklarację drogą elektroniczną. Zwrot podatku otrzymasz wówczas w terminie do 45 dni od dnia złożenia deklaracji, a jeśli masz Kartę Dużej Rodziny - do 30 dni.

Skuteczne sposoby na dłuższe oczekiwanie...

Weryfikacja deklaracji przesłanych pocztą lub złożonych bezpośrednio w urzędzie może potrwać do trzech miesięcy. Tyle czasu ma US na sprawdzenie danych i wypłatę ewentualnego zwrotu podatku. Jeśli deklarację złożysz w ostatniej chwili, zwrot pieniędzy możesz otrzymać nawet w połowie wakacji.

Jeśli chcesz skorzystać z usługi "Twój e-PIT" i liczyć na automatyczne rozliczenie, pamiętaj, że termin zwrotu podatku będzie liczony dopiero od 30 kwietnia, a więc sam zwrot otrzymasz do 15 czerwca. Przy automatycznym rozliczeniu nie dodasz także przysługujących Ci ulg.

Najlepiej elektronicznie i samodzielnie

Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku w ciągu 45 (czy nawet 30) dni, sporządź deklarację e-PIT samodzielnie bądź uzupełnij i zatwierdź deklarację przygotowaną przez fiskusa w usłudze "Twój e-PIT" na portalu podatkowym.

Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń ponad 11 mln podatników (tyle osób wypełniło deklaracje elektronicznie w 2018 roku), na wypełnienie deklaracji elektronicznej potrzeba średnio 8 minut (obserwacje firmy e-file).

Karta Dużej Rodziny, czyli zwrot o dwa tygodnie wcześniej

Podatnik mający troje lub więcej dzieci może otrzymać przyspieszony zwrot podatku z zeznania rocznego - do 30 dni od daty złożenia deklaracji. W aktualnym zeznaniu rocznym za 2018 rok należy zaznaczyć w PIT-37(25) pole 139, w PIT-36 (26) pole 436, a w PIT-28 pole 153. Jest to informacja dla Urzędu Skarbowego, że osoba składająca PIT roczny jest posiadaczem ważnej Karty Dużej Rodziny.

Zwrot podatku - na konto lub w gotówce

Są dwie drogi otrzymania zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego – przelewem bankowym lub za pomocą przekazu pocztowego.

Aby otrzymać zwrot przelewem, trzeba podać numer konta w deklaracji podatkowej - chyba, że już był Urzędowi Skarbowemu podawany, wówczas zwrot przyjdzie na wskazany wcześniej numer. Dotyczy to wyłącznie formularza PIT-37.

Zwrot w gotówce oznacza, że musimy ponieść dodatkowe koszty - opłatę manipulacyjną za przesłanie pieniędzy w wysokości 1% kwoty całości przekazu oraz kwota 5,20 zł. Jeżeli kwota zwrotu wynosi mniej niż 23,20 zł, można ją odebraćcwyłącznie w kasie organu podatkowego.

Autor: Artur Kaczmarek, ekspert z firmy e-file

*Badanie SW research zostało zrealizowane w dniach 12.03-14.03.2018 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1120 ankiet z osobami powyżej 18 roku życia.