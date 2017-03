Jak przygotować sklep internetowy do pierwszej sprzedaży?

1. Zamieść logo marki

W pierwszej kolejności powinieneś dodać logo Twojej marki do sklepu internetowego. Jest ono najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej. To właśnie dzięki niemu klienci będą rozpoznawać Twój e-sklep w tłumie konkurencji. Ponadto logo powinno widnieć również w innych kanałach Twojej firmy, np. na fanpage’u na Facebooku. Będziesz je także wykorzystywał we wszelkich materiałach reklamowych. Jeśli nie masz jeszcze znaku marki, to powinieneś zadbać o jego profesjonalne wykonanie. Możesz spróbować zrobić to samodzielnie w przeznaczonych do tego programach, m.in. Online Logo Maker czy Canva, lub zlecić to specjalistom. Eksperci ze Sky-Shop.pl, platformy sklepowej na abonament, przygotowują indywidualne projekty identyfikacji wizualnej – od loga, przez banery, po grafikę witryny. Pamiętaj, że logo powinno mieć prostą formę. Dzięki temu stanie się ponadczasowe, tak jak symbole znanych i rozpoznawalnych koncernów, np. Coco-Cola.

2. Dodaj dane kontaktowe

Kolejnym krokiem do przygotowania sklepu internetowego do pierwszej sprzedaży, jest wstawienie danych kontaktowych. Zamieszczenie informacji o firmie jest niezbędne do zbudowania zaufania. Ponadto odbiorca będzie wiedział, w jakich godzinach może się z Tobą kontaktować. Dlatego dodaj do sklepu internetowego: pełną nazwę przedsiębiorstwa, adres, dane kontaktowe, godziny pracy i numer konta bankowego do przelewu. Pamiętaj także, aby przygotować stopkę witryny.

3. Zintegruj e-sklep z dostawcami

Na konfigurację sklepu internetowego składa się także zarządzanie logistyką sprzedaży. Tutaj ogromną rolę odgrywa kwestia wysyłki produktu do klienta. Musisz zintegrować swój e-biznes z dostawcami. E-konsument chce odebrać towar szybko, tanio i na indywidualnych warunkach. Dlatego powinieneś połączyć swój sklep internetowy minimum z: Pocztą Polską, kurierem i Paczkomatami. W Sky-Shop.pl każda ta integracja jest w cenie abonamentu.

4. Włącz szybkie płatności

Kolejny element przygotowania sklepu internetowego do sprzedaży związany jest również z logistyką. Klienci cenią sobie możliwość szybkiego zapłacenia za zamówienie. Ponadto istotna jest dla nich wygoda – proces finalizacji transakcji powinien odbywać się automatycznie w e-sklepie. Z tych powodów powinieneś włączyć w witrynie przynajmniej jednego operatora szybkich płatności, np. Dotpay czy PayPal. Pamiętaj, aby umożliwić odbiorcy finalizację zamówienia nie tylko przelewem, ale i kartą kredytową.

5. Zadbaj o domenę e-sklepu

Gdy zakładasz sklep internetowy na abonament, działa on na domenie technicznej operatora. W takiej sytuacji przykładowo może ona brzmieć sklep.sky-shop.pl. Niestety dla e-konsumenta nie wygląda to profesjonalnie. Dlatego pamiętaj, aby wykupić swoją unikatową domenę. Powinna być ona prosta do zapamiętania i zgadzać się z nazwą marki. Ponadto lepiej, aby domena sklepu internetowego wskazywała chociaż pośrednio na asortyment, który będziesz sprzedawał. Wpłynie to pozytywnie na optymalizację witryny pod kątem SEO. Kiedy wykupisz już domenę, to skontaktuj się z Obsługa Klienta platformy i poproś o zmianę adresu.

6. Zaprojektuj atrakcyjną grafikę

Grafika sklepu internetowego często decyduje o tym, czy odbiorca zostanie na stronie i zapozna się z Twoimi produktami. Oprawa wizualna witryny ma przede wszystkim wzbudzać zaufanie i wskazywać na branżę, w jakiej działasz. Dzięki temu konsument będzie miał wrażenie, że go rozumiesz i z przyjemnością zaznajomi się z Twoją ofertą. W czasie kreacji grafiki pamiętaj, że powinna być ona estetyczna, spójna i ma wyróżniać Twój sklep internetowy spośród konkurencyjnych witryn. Oprawa wizualna powinna być także zaprojektowana zgodnie z zasadami User Experience. Spowoduje to, że strona będzie przejrzysta i intuicyjna. W Sky-Shop.pl możesz skorzystać z darmowych i płatnych rozwiązań graficznych. Zobacz oprawę wizualną sklepu internetowego Mum Ciuch, działającego na tym oprogramowaniu.

7. Dodaj produkty do sklepu

Przechodzimy teraz do fundamentalnej kwestii w każdym sklepie internetowym, czyli zapełnienia wirtualnych półek towarem. Zanim jednak to zrobisz, ustaw kategorie produktów oraz dostosuj menu górne. Następnie dodaj asortyment do sklepu ręcznie lub sprowadź towar z parametrami od dostawcy. Więcej na temat integracji z hurtowni dowiesz się z poniższego filmu.

Na co jeszcze powinieneś zwrócić uwagę, dodając produkty do sklepu internetowego? Stwórz unikalne tytuły oraz opisy, co poprawi optymalizację witryny pod kątem SEO. Postaraj się także zamieścić wiele profesjonalnych zdjęć przedmiotów. Wpłynie to pozytywnie na wizerunek Twojego sklepu internetowego oraz zminimalizuję liczbę zwrotów.

8. Zadbaj o bezpieczeństwo sklepu internetowego

Przed Tobą już ostatni krok do skonfigurowania sklepu internetowego. Zgodnie z najnowszymi badaniami Gemius, aż 29 % polskich Internautów nie robi zakupów w sieci, ponieważ obawia się o bezpieczeństwo płatności. Rozwiązaniem tego problemu jest zainstalowanie w e-sklepie certyfikatu SSL. Sprawia on, że dane są szyfrowane i bezpieczne. Ponadto witryny z zainstalowanym certyfikatem są bardziej wartościowe dla Google. Obecność modułu objawia się zmienieniem adresu strony z „http” na „https”. W jaki sposób możesz jeszcze zapewnić klientom poczucie bezpieczeństwa? Powinieneś sformułować jasny i zgodny z prawem regulamin. Zadbaj także o wykreowanie przyjaznej polityki zwrotów i reklamacji. Nie zapomnij również spełnić wymogów GIODO. Platformy sklepowe jak Sky-Shop.pl pomagają swoim klientom w zrealizowaniu warunków formalnych.

Podsumowanie

Gratulacje! Właśnie poznałeś 8 kroków do przygotowania sklepu internetowego do pierwszej sprzedaży. Pamiętaj, że decydując się na oprogramowanie na abonament, jak Sky-Shop.pl, możesz skonfigurować swój e-sklep przez 14 dni za darmo. Co dalej? Powinieneś zacząć promować swoją markę i budować grupę lojalnych klientów. Jednak to już jest temat na kolejny artykuł ;) Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w tematyce e-commerce, zachęcamy do wejścia na bloga Sky-Shop.pl. Czekamy na Ciebie!

Artykuł opracowany przez Klaudię Śpiewak z serwisu Sky-Shop.pl