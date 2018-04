Jak przygotować się na zagraniczny wyjazd pod względem finansowym?

Dla kogo konto walutowe?

Konto walutowe przeznaczone jest dla osób, które dużo podróżują, jak również dla tych, pracujących za granicą lub uczą się w obcym kraju. Sporo korzyści przynosi ponadto bez wątpienia tym, którzy dokonują zakupów w zagranicznych serwisach. Osoby te uzyskują przede wszystkim bonus, jakim jest nieponoszenie kosztów przewalutowania.

W niektórych bankach dochodzi aż do potrójnego przewalutowania. Pierwsze przeliczenie dokonywane jest przez bank z waluty zagranicznej na walutę rozliczeniową np. dolary (kurs MasterCard). Drugie to przeliczenie kwoty z dolarów na złotówki, czyli na kurs bankowy. Trzeci etap, końcowy to przewalutowanie ze złotówek na euro lub funty (w zależności od kursu bankowego).

Konto walutowe w eurobanku, co mówią liczby?

Liczby mogą znaczyć dużo więcej niż słowa. Jest tak też w przypadku oferty konta walutowego eurobanku. Zero kosztów i zero opłat związane jest z otwarciem i prowadzeniem konta walutowego. Nie płaci się nic także za przelewy wewnętrzne przez Internet z konta walutowego na konto osobiste. Kwota zero złotych jest też przewidziana dla tych, którzy chcą wypłacać pieniądze z zagranicznych bankomatów, przy założeniu, że są posiadaczami konta prestige w eurobanku.

Niewielkie koszty dużo zysków

Ale to jeszcze nie wszystkie bonusy, jakie wiążą się z posiadaniem konta walutowego w eurobanku. Niewielką kwotę, bo jedynie 1,90 zł należy zapłacić za korzystanie z karty walutowej. Karta walutowa eurobanku to karta debetowa, która podłączona jest do kilku rachunków walutowych. Posiadacze takiej karty mogą używać jej do realizacji transakcji w złotych, jak również w walutach obcych, w których prowadzone są ich rachunki bankowe. Karta walutowa daje bardzo korzystną możliwość rozliczenia transakcji bezpośrednio w walucie płatności.

Można również otrzymać zwrot 5% z wydatków poniesionych na sport, rozrywkę, a także rekreację w programie „Rodzina i Przyjaciele” w wysokości do 720 zł rocznie.

Dlaczego warto być posiadaczem konta walutowego?

Konto walutowe to konto w popularnych walutach: EUR, USD, GBP. Można z niego robić przelewy zagraniczne w placówce, a także przez Internet w złotówkach. Co więcej w przypadku płatności kartą multiwalutową w EUR, USD, GBP nie ponosi się kosztów przewalutowania.

Jak zdobyć kartę multiwalutową w eurobanku?

Karta, którą posiadasz do konta osobistego, a dokładnie do Mastercard Debit, Mastercard Debit Prestige, Visa Electron, może stać się kartą multiwalutową. Wystarczy podłączyć ją do konta walutowego. Można to zrobić przez Internet lub telefon – bez wychodzenia z domu.