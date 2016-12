Jak przygotować prosty cykl marketing automation na początek subskrypcji

Zacznij od przygotowania wiadomości

Zanim przejdziesz do planowania cyklu marketing automation, przygotuj szablony wiadomości, które masz zamiar wysyłać. Poniżej opisałem trzy rodzaje e-maili, które możesz wykorzystać.

Wiadomość powitalna



Wiadomość powitalna ma zazwyczaj największy współczynnik otwarć i kliknięć spośród wszystkich e-maili wysyłanych do subskrybentów. Wykorzystaj jej potencjał i zrób na odbiorcach jak najlepsze wrażenie.

Podziękuj odbiorcy za dołączenie do subskrypcji - w dzisiejszych czasach zapis do newslettera to oznaka dużego zaufania. Poinformuj o częstotliwości wysyłki oraz treściach, jakich odbiorca może spodziewać się w najbliższym czasie.

Aby zapewnić wysoką dostarczalność wiadomości, poproś odbiorcę o dodanie adresu do zaufanych nadawców. Dzięki temu twoje kolejne e-maile z pewnością trafią do jego skrzynki odbiorczej.

Zdj. 1. Wiadomość powitalna od Plume zawiera podziękowanie za dołączenie do subskrypcji, informację o treści kolejnych wiadomości oraz zachęca do udostępnienia.

Wiadomość prezentująca markę



Większość firm na polskim rynku wysyła wyłącznie e-maile sprzedażowe. Niestety, takie podejście do e-mail marketingu nie pozwala na osiągnięcie najlepszych rezultatów. Celem komunikacji powinna być budowa wartościowych relacji z subskrybentami. Nie każdy e-mail musi kończyć się sprzedażą, jednak każdy powinien przyczynić się do budowania pozycji marki i sprawienia, by konsument pamiętał o niej, gdy będzie gotowy do zakupu.

Co wyróżnia Twoją markę? Jaka jest wartość dla klienta? Dlaczego odbiorcy powinni Ci zaufać i skorzystać z oferty? Wykorzystaj odpowiedzi na te pytania, aby podkreślić wyjątkowość Twojej marki oraz wartości, które wyznaczają kierunek jej rozwoju.

Zdj. 2. Wiadomość powitalna od American Giant przybliża wartości stojące za marką, z którymi klienci mogą się utożsamiać.

Wiadomość produktowa



Wiadomości prezentujące dostępne produkty służą realizacji kilku celów. Przede wszystkim przybliżają ofertę i zachęcają do zakupu – a odpowiednio skonstruowane pozwalają na segmentację listy odbiorców (tzn. możesz dzięki nim podzielić ich na grupy, np. na podstawie zainteresowania lub zaangażowania).

Dokładna segmentacja listy odbiorców pozwoli na idealne dopasowanie komunikacji do potrzeb subskrybentów. Gdy będziesz wysyłał odpowiednie wiadomości we właściwym momencie do odpowiednich osób, zobaczysz jak bardzo skuteczny jest e-mail marketing.

Zdj. 3. Wiadomość od IKEA z podziałem na sekcje prezentujące poszczególne elementy oferty

Cykl marketing automation

Marketing automation to zestaw warunków, filtrów i akcji, za pomocą których szczegółowo zaplanujesz proces komunikacji z subskrybentem. Wykorzystaj edytor drag&drop i przygotuj tzw. cykl marketing automation, czyli serię wiadomości, które zostaną wysłane do właściwych odbiorców w odpowiednim czasie.

Przykładowy cykl wiadomości na początek

Spójrz na prosty cykl marketing automation poniżej:

Możesz wykorzystać go jako inspirację do stworzenia komunikacji powitalnej dla swoich subskrybentów.

Cykl automatyzacji pozwala na wysłanie trzech opisanych na początku wiadomości. Za pomocą warunków e-mail otwarty, link kliknięty oraz dzięki zastosowaniu punktów scoringowych, możesz wyodrębnić zaangażowanych odbiorców.

Powyższy cykl zakłada również krótszy czas wysyłki kolejnych wiadomości do osób, które otworzyły wiadomość lub kliknęły w link. Odbiorcy, którzy otworzą wszystkie wiadomości i klikną w zawarte w nich linki otrzymają tag „zaangażowany”. Osoby, które nie otworzą żadnej wiadomości, zostaną przeniesione do kampanii reaktywacyjnej.

Przyjrzyjmy się dokładniej warunkom oraz akcjom, wykorzystanym do stworzenia powyższego cyklu.

Warunki

Zdj. 4. Warunki dostępne w ramach Marketing Automation GetResponse

Zapisany przez formularz zapisu: warunkiem dołączenia do przygotowanego cyklu jest wypełnienie formularza zapisu.

Email otwarty: warunek pozwala na wyodrębnienie osób, które otworzą wiadomość. Na tej podstawie możesz przydzielić im tagi, punkty scoringowe i skierować do nich dedykowaną komunikację.

Link kliknięty: ten warunek pozwala na wyodrębnienie osób, które klikną w konkretny lub dowolny link w wiadomości. Na podstawie kliknięć możemy przypisać tagi lub punkty scoringowe.

Akcje

Zdj. 5. Akcje i filtry dostępne w ramach Marketing Automation GetResponse

Wyślij wiadomość: akcja pozwala na wysłanie wcześniej przygotowanej wiadomości.

Przypisz punkty: za pomocą tej akcji możesz dodać lub odjąć użytkownikowi dowolną liczbę punktów.

Czekaj: za pomocą tej akcji dokładnie ustawisz czas wysyłki wiadomości.

Przypisz tag: tagi pozwalają na oznaczanie subskrybentów (np. zaangażowany, aktywny, responsywny, klient, potencjalny klient). Na ich podstawie możesz personalizować komunikację wysyłaną do subskrybentów.

Przenieś do kampanii: akcja pozwala na przenoszenie subskrybentów do innych kampanii i kierowanie do nich spersonalizowanej komunikacji.

Zaplanuj swój cykl marketing automation

Teraz, kiedy już wiesz jakie to proste - Twoja kolej. Przygotuj kilka wiadomości na początek i stwórz własny cykl marketing automation. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach.

Autor: Ireneusz Klimczak, Content Marketing Expert GetResponse

