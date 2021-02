Jak przygotować dom na Wielkanoc

Zanim jednak zabierzemy się za ustawianie figurek zająców i rozkładanie malowanych jajek dookoła, skupmy się na podstawach. Oczywiście, dodatki, takie jak wszelkiego rodzaju dekoracje, są ważne. Jednak to tylko dodatki. Jeśli ustawimy naszego królika na czerwonym obrusie w bożonarodzeniowe gwiazdki, to nie ważne jak piękne byłyby oba te elementy, nie uzyskamy efektu, który nas zadowoli. W końcu w zdobieniu domu należy pamiętać o harmonii. Bez niej nawet najlepsze dekoracje wypadną po prostu... słabo.

A w jaki sposób zadbać o harmonijne wnętrze?

Nie jest to trudne, bez obaw. Nie wymaga to skończenia kursów z projektowania wnętrz, czy ponad przeciętnego talentu do dobierania dodatków. Wystarczy, że pokierujemy się fundamentalnymi zasadami, które brzmią:

1. Wybierz bazę! - czyli wybieramy nasz motyw przewodni, który pomoże w stworzeniu spójnego i harmonijnego otoczenia. Możemy użyć do tego ulubionego koloru. A ponieważ mówimy tu o wiośnie, w grę wchodzą pastelowe odcienie zieleni, różu czy żółtego. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku. Kolor należy dobrać tak, by nie gryzł się z otoczeniem, ale też nie zlewał się z nim. Oznacza to, że unikamy wybierania koloru takiego samego jak kolor ścian, ale też nie decydujemy się na całkowicie kontrastującą ozdobę. Pamiętajmy, że naszym celem jest stworzenie harmonijnego wnętrza, przepełnionego pozytywną energią, którą przynosi nam wiosna i Wielkanoc.

2. Pomyśl o każdym pomieszczeniu — nie chodzi tu o dokładne liczenie ile czego nam potrzeba. Mowa tutaj raczej o upewnieniu się, że nasze wielkanocne ozdoby zajrzą do każdego zakątka domu czy mieszkania. Żadne z pomieszczeń nie powinno zostać pominięte w czasie rozplanowywania świątecznych stroików. Dotyczy to zarówno salonu i sypialni, jak i korytarza, kuchni i łazienki. Wesołe, wielkanocne króliczki i kolorowe jajka powinny odwiedzić każdy kąt. Dodatkowo, w kuchni czy łazience można położyć eleganckie podkładki z filcu, a korytarz udekorować kilkoma drewnianymi pisankami zawieszonymi na ścianie. Dzięki temu radosna atmosfera rozleje się po mieszkaniu niczym wpadające przez okno ciepłe promyk wiosennego słońca.

3. Stwórz scenerię — a więc opracowanie ogólnego planu na ozdoby, jakie planujemy użyć. Wiadomo, wszystkie figurki zajączków i kolorowych pisanek są piękne. A małe kurczaki wręcz rozczulają! Każda z tych rzeczy jednak straci swój urok, jeśli postawimy ją byle gdzie, bez ładu i składu. Dlatego, nim zaczniemy je ustawiać, warto opracować plan. Najlepiej wyciągnąć wszystkie ozdoby, które posiadamy. Przyjrzeć się im i zastanowić, czego nam ewentualnie brakuje. Ceramiczne króliczki ustawione samotnie mogą być zbyt monotonne. Jeśli jednak dodamy pomiędzy je jedno lub dwa ozdobne jajka, z pewnością całość zaprezentuje się ciekawiej. Ułożenie ozdób tak by pokazywały pewną historii to niezawodny sposób na stworzenie wyjątkowego stroika. Nawet podkładki znajdujące się pod figurkami mogą w tym pomóc! Na przykład, zielona podkłada z filcu będzie świetną imitacją trawy, po której mogą "skakać" nasze wesołe, ceramiczne zające.

4. Nie zapomnij o stole wielkanocnym — w ferworze walki i przygotowań do stworzenia perfekcyjnych wielkanocnych dekoracji należy również pamiętać o drobiazgach, na które normalnie nie zwraca się uwagi. W końcu dekoracje to nie tylko elementy ustawione na stałe na komodach czy półkach. To również rzeczy, którymi dekorujemy stół, przy którym codziennie zbiera się cała rodzina. Dlatego też w przygotowywaniu domu do Wielkanocy należy pamiętać również o nim. No bo przecież, na co nam staranne układanie pięknych wiosennych dekoracji z króliczków i kurczaków, kiedy na stole wciąż leżeć będą byle jakie serwetki? Zaopatrzmy się więc w coś ciekawszego! Fajną alternatywą będzie skompletowanie filcowych dodatków na stół, takich jak podkładki pod talerze, etui na sztućce i zabawne figurki w kształcie jajek i króliczków. Posłużą one jako uwieńczenie naszych starań, tworząc piękną, wielkanocną kompozycję również na stole.

Jak więc widać, przygotowanie domu na Wielkanoc wcale nie jest trudne. Wystarczy jedynie poświęcić kilka chwil, opracować odpowiedni plan i skompletować potrzebne do jego wykonania ozdoby. Na szczęścia, obecnie na rynku ozdób wielkanocnych jest cała masa. Dlatego bez względu na pomysły, wszystkie z pewnością uda się zrealizować! Z pomocą przyjdą Wam różne sklepy internetowe, np. www.congee.pl! Powodzenia!