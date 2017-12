Jak przetańczyć całą noc w szpilkach?

Już niedługo będzie ta noc – Sylwester, kiedy decydujemy się założyć buty na obcasie zdecydowanie wyższym niż nosimy na co dzień. Jeśli nasze nogi nie są przyzwyczajone do dużej wysokości obcasów, to taniec w obuwiu na takich obcasach przeciąży je i mogą szybko się zbuntować. Na szczęście mamy jeszcze trochę czasu na przygotowania i zapoznania się z kilkoma sposobami, które pozwolą nam przetrwać noc i bawić się do białego rana. Co zrobić?