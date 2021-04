Jak Przemysł 4.0 zmienia biznes i jaki ma to związek z tegorocznymi targami Hannover Messe?

ABB, Mitsubishi, FANUC, General Electric, IBM, Cisco… Co łączy te popularne firmy? Wszystkie są liderami transformacji cyfrowej, potrafią zwiększać efektywność działania przedsiębiorstw m.in dzięki efektywnemu wykorzystaniu danych, które jest jednym z kluczowych elementów na drodze ku transformacji cyfrowej. Na całym świecie obserwuje się zjawisko wzrostu kosztów pracy co powoduje, że firmy muszą zwracać coraz większą uwagę na efektywność produkcji i pracy, które powinny być wspierane w coraz większym stopniu przez robotyzację i automatyzację.

Dane mają kolosalne znaczenie

Plany inwestycji w nowe technologie w kontekście Przemysłu 4.0 powinny dotyczyć wdrożenia systemów IT. AMAGE SYSTEMS - polska firma z Krakowa, od ponad 3 lat dostarcza rozwiązania, które w skrócie można opisać mottem "Zasoby pod kontrolą". Oprogramowanie funkcjonuje w wersji web oraz w wersji mobile; w modelach: SaaS, SaaS Private ale również On-Premises.

- Potrafimy zagospodarować dane od momentu rozpoczęcia prac konstrukcyjnych poprzez produkcję aż do eksploatacji. Umożliwiamy naszym klientom pełne zarządzanie zasobami np. na budowie lub zakładzie produkcyjnym. Naszą ofertę kierujemy zarówno do dużych firm, które mają potrzeby w szerokim zakresie naszych usług, ale też do tych mniejszych, które potrzebują narzędzi IT służących im do organizacji, nadzoru, rozliczenia i powiadamiania w konkretnym procesie przedsiębiorstwa. Stanowimy uzupełnienie procesu BIM o operacyjne informacje bezpośrednio z placu budowy jednocześnie potrafimy wykorzystać te informacje już na etapie eksploatacji takiej inwestycji - wyjaśnia Sławomir Mikuła, Prezes AMAGE SYSTEMS sp. z o. o.

fot.archiwum Amage Systems

Kultowy Hannover Messe a Przemysł 4.0

Od dziesięcioleci Hannover Messe jest miejscem spotkań pionierów innowacji przemysłowych, którzy prezentują nowe technologie międzynarodowej publiczności. Hannover Messe odbędą się w dniach od 12 do 16 kwietnia 2021 r. w formie cyfrowego wydarzenia pionierskiego. Z uwagi na sytuację związaną z Covid-19 targi odbędą się w formacie czysto cyfrowym.

Nie zabraknie tematu cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. Jak wynika z agendy wydarzenia i informacji na platformie targów będzie można wziąć udział w takich dedykowanych wydarzeniach jak np. ,,Industrial Transformation Channel”. AMAGE SYSTEMS już teraz zaprasza na swój profil na targach >>

Dlaczego warto spotkać się podczas Hannover Messe?

- Brak spotkań na żywo to z całą pewnością duży problem dla wielu firm. Organizatorzy targów postarali się jednak, aby zarówno wystawcy jak i odwiedzający wydarzenia mieli wygodny i szybki dostęp do interesujących prelekcji, spotkań i wszelkich informacji o firmach. Na targach pojawimy się z AMAGE SYSTEMS w ramach GoTo Brand. Zapraszamy przedstawicieli branż: przemysł, produkcja, energetyka, budownictwo; do odwiedzenia naszego profilu na stronie targów i umówienia spotkania online - dodaje Sławomir Mikuła.