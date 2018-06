Jak przekształcić tworzywa sztuczne w paliwo?

Firma Oil Back po przeprowadzeniu badań testowych innowacyjnej technologii, jest gotowa do rozpoczęcia przemysłowego wytwarzania frakcji węglowodorowej z odpadowych tworzyw sztucznych (polipropylen i polietylen). To praktyczne wdrażanie idei konwergencji w ochronie środowiska, czyli całościowego spojrzenia na gospodarkę odpadową i surowcową.

Wytwarzany produkt cieszy się zainteresowaniem firm z branży paliwowej i chemicznej, a także wytwórców parafin i wosków. Wykorzystywana technologia, dzięki rozwiązaniom polskich inżynierów, ma pozwolić uzyskać dobrej jakości produkt stosunkowo niskim kosztem.

Grupa ENERIS (odpowiedzialna za wprowadzenie produktu), dysponując własnymi Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), ma dostęp do surowca, co umożliwia dostosowanie zdolności produkcyjnych do zapotrzebowania rynku.

