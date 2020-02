Jak prosto i bezstresowo kupić Bitcoina? Poradnik dla każdego

Dlaczego cena Bitcoina tak często się zmienia?

Przede wszystkim, należy podkreślić, że zarówno podaż, jak i popyt mają wpływ na każdą walutę, w tym także na kryptowalutę, jaką jest Bitcoin. Szczególnie w ubiegłych latach, nagła popularność cyfrowej waluty znacznie przyczyniła się do wzrostu jej wartości. Warto dodać, że istnieje także ograniczona liczba Bitcoinów - dokładnie 21 milionów. Populacja ludzi na świecie liczy ponad siedem miliardów ludzi i gdyby każdy mógł inwestować w Bitcoiny, waluta nie miałaby dużej wartości.

Coraz więcej firm zaczyna akceptować krytpowalutę jako legalną płatność na całym świecie, np. niektóre linie lotnicze, pizzerie czy Microsoft. Należy w tym miejscu podkreślić, że waluta nie ma wartości, jeśli nie możesz jej użyć, dlatego między innymi w Australii, Bitcoin postrzegany jest tak samo, jak tradycyjne waluty.

Jak w przystępny i bezstresowy sposób kupić Bitcoina?

Teraz, znając czynniki kształtujące wartość Bitcoina oraz realną możliwość płacenia za pośrednictwem tej waluty w różnych krajach, nadszedł czas, by zapoznać się z poszczególnymi krokami, jakie trzeba poczynić, by w łatwy i bezstresowy sposób zakupić kryptowalutę. Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć o kupowaniu Bitcoinów, jest to, że będziesz potrzebować miejsca do zakupu, czyli np. giełdę i miejsca do przechowywania, czyli portfel.

1. Stwórz „portfel Bitcoin”

Zanim zakupisz cyfrową walutę, musisz najpierw skonfigurować tzw. „portfel Bitcoin”, który jest wirtualnym centrum przechowywania. Oprogramowanie mieści się na twardym dysku komputera, a jego obsługa odbywa się za pomocą dostępu do Internetu. Producenci stworzyli dodatkowo specjalne zabezpieczenia, chroniące twoje Bitcoiny w trybie offline.

Usługi online są najlepszą opcją dla osób, które codziennie korzystają z portfela Bitcoin, nie potrzebują zachowania pełnej anonimowości i nie odstraszają ich długie procedury konfiguracji. Należy podkreślić, że znacznie popularniejszym sposobem jest pobranie aplikacji na smartfona, która będzie naszym portalem.

Niemniej jednak, dla tych, którzy sceptycznie podchodzą do przechowywania kryptowaluty w portfelach online, istnieją także opcje gromadzenia waluty w trybie offline (ang. cold storage). Informacje o Bitcoinach przetrzymywane są przez użytkowników w sejfie na urządzeniu USB lub korzystają oni z papierowego portfela, który jest dokumentem zawierającym wszystkie dane niezbędne do wygenerowania dowolnej liczby prywatnych kluczy Bitcoin (tajny numer, który pozwala na wydanie bitcoinów).

Warto wiedzieć, że istnieje wiele różnych portfeli do wyboru. Jeśli zaczynasz swoją przygodę z Bitcoinami, powinieneś wybrać taki rodzaj ich przechowywania, który nie posiada depozytu- gdy firma „portfelowa” upadnie, możesz po prostu zabrać swoje klucze prywatne (jak swego rodzaju hasło) i przenieść pieniądze do innego portfela.

Niebezpieczeństwo związane z korzystaniem z takiego portfela polega na tym, że jeśli nie wykonasz jego kopii zapasowej w odpowiedni sposób, możesz stracić wszystkie swoje pieniądze. Aby tego uniknąć, przejdź przez wszystkie etapy rejestracji nowego portfela i po prostu upewnij się, że wykonałeś kroki tworzenia kopii zapasowych i otrzymałeś kopię swojego klucza prywatnego. Może to być długi ciąg liter i cyfr lub, zestaw słów w określonej kolejności. Nie poleca się przechowywania haseł i kodów na Gmailu lub icloud, ponieważ dostęp do tych kont może zostać zhakowany. Najlepiej jest zapisać kod w oddzielnej lokalizacji offline, np. w zabezpieczonym dodatkowo hasłem pliku.

2. Przejdź do zakupu Bitcoinów

Istnieje kilka sposobów kupowania Bitcoinów, w tym za pomocą bankomatu Bitcoin lub skorzystanie z wymiany online. Jak przeczytamy w poradniku "Jak kupić Bitcoin" na OdkryjBitcoin.pl - Są to kantory i giełdy kryptowalut, na których można kupić i sprzedać Bitcoina przez Internet. Ponieważ bankowość jest regulowana w poszczególnych krajach, wybór platformy do wymiany, z której skorzystasz, będzie zależeć od tego, gdzie mieszkasz lub aktualnie przebywasz.

Dla tych, którzy stronią od technologii, lubią proste rozwiązania lub nie rozumieją skomplikowanego oprogramowania komputerowego, przewidziano możliwość zakupu kryptowaluty za gotówkę, za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Coraz większa liczba aplikacji dedykowanych Bitcoinom akceptuje płatność kartami Visa i Mastercard, a także przelewy bankowe.

Pojawia się pytanie, czy zakup Bitcoinów za gotówkę jest legalny, ponieważ może kojarzyć się z praniem brudnych pieniędzy bądź unikaniem rozliczenia dochodu. Obecnie, istnieją odpowiednie regulacje prawne, które pozwalają na zakup kryptowaluty za gotówkę. Wystarczy wyszukać w Internecie właściwy dla miejsca zamieszkania dystrybutor Bitcoinów, w którym wymienimy pieniądze na cyfrową walutę. Nazywa się Bitomat i działa tak samo, jak bankomat/ wpłatomat naszego banku. Uiszczając odpowiednią kwotę, otrzymamy kod w formie wydruku zawierający kilka znaków, który należy wpisać w specjalnej aplikacji umożliwiającej zamianę gotówki na kryptowalutę, podając również adres naszego portfela. Możemy skorzystać także z możliwości przesłania kodu na podany przez nas adres e-mail lub w formie sms-a na nasz numer telefonu.

Giełdy dostarczają informacji o tym, ile Bitcoinów można kupić za określoną sumę pieniędzy. Jednak ze względu na jego niestabilny charakter, ceny kryptowaluty mogą się znacznie różnić w zależności od dnia czy godziny. Oznacza to, że nawet jeśli masz dużo pieniędzy do wymiany, prawdopodobnie kupisz ułamek Bitcoina.

Pamiętaj, że wymiana/zakup bitcoinów i portfel Bitcoin to nie to samo. Giełdy to platformy cyfrowe, w których Bitcoin jest wymieniany na walutę fiducjarną - na przykład Bitcoin (BTC) za dolary amerykańskie (USD). Chociaż giełdy oferują użytkownikom możliwość założenia portfela, nie jest to ich podstawowa działalność. Ponieważ portfele muszą być bezpieczne, nie zaleca się przechowywania dużych ilości Bitcoinów lub przez długi czas. Dlatego, wskazane jest przeniesienie Bitcoinów do bezpiecznego portfela, co musi być Twoim najwyższym priorytetem przy jego wyborze. Najlepiej dobrać taki, który ma funkcję wielokrotnego podpisu. Istnieje wiele dobrze znanych giełd, które zapewniają kompleksowe rozwiązania o wysokich standardach bezpieczeństwa i raportowaniu, ale należy zachować należytą staranność przy wyborze giełdy Bitcoin lub portfela.

W przeciwieństwie do zdecentralizowanych giełd, które anonimowo dopasowują kupujących oraz sprzedających i ułatwiają wszystkie aspekty transakcji, istnieją pewne usługi wymiany peer-to-peer (P2P), które zapewniają bardziej bezpośrednie połączenie między użytkownikami. Lokalne Bitcoiny są przykładem takiej wymiany. Po utworzeniu konta, użytkownicy mogą wysyłać żądania kupna lub sprzedaży Bitcoinów, w tym informacje o metodach płatności i cenie. Następnie, użytkownicy przeglądają oferty kupna i sprzedaży, wybierając partnerów handlowych, z którymi chcą dokonywać transakcji. Chociaż giełdy P2P nie oferują takiej samej anonimowości, jak giełdy zdecentralizowane, umożliwiają użytkownikom rozglądanie się za najlepszą ofertą. Wiele z tych giełd zapewnia również systemy ratingowe, dzięki czemu użytkownicy mają możliwość oceny potencjalnych partnerów handlowych przed dokonaniem transakcji.

3. Przenieś zakupione Bitcoiny do swojego wirtualnego portfela

Odbywa się to za pomocą wskazania Twojego identyfikatora lub adresu portfela, co można porównać do informacji o numerze konta bankowego, z którego na co dzień korzystasz, by dokonać przelewów. Przy zakupie Bitcoinów w aplikacji, pojawia się pole, do którego należy wpisać odpowiednie dane i po chwili (lub do kilku dni), portfel zostaje zasilony. W zależności od strony, programu czy aplikacji, istnieją różne mechanizmy, jak to zrobić oraz różne minimalne/ maksymalne kwoty i opłaty dla przelewów.

Oczywiście, po zakupie Bitcoinów, możesz rozpocząć handel za pośrednictwem giełdy, aby zwiększyć zasobność wirtualnego portfela. W takim celu należy utworzyć konto i przejść proces weryfikacji na odpowiedniej platformie. Wiele internetowych stron związanych z Bitcoinami posiada sekcję dotyczącą lokowania cyfrowej waluty, która pozwala ci zdecydować, ile chcesz zainwestować. To takie proste jak wejście na giełdę.

Zdjęcie: André François McKenzie on Unsplash