Jak pożyczać rozsądnie?

Obecnie w sektorze pożyczkowym działa ponad 200 podmiotów. Co ważne, jest on dosyć dobrze uregulowany. Po pierwsze pożyczkodawca musi być zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wymaga to m.in. tego, aby firma pożyczkowa miała odpowiednie źródło i poziom kapitału, a członkowie jej zarządu nie byli karani. Poza tym po nowelizacji Ustawy o kredycie konsumenckim koszt udzielanej pożyczki nie może przekraczać określonego maksymalnego limitu, a konsumenci powinni otrzymywać formularze z precyzyjnymi informacjami o pożyczkach.

Prawo reguluje także kwestie dotyczące reklamacji, którą może złożyć klient. Polscy konsumenci, jeśli są niezadowoleni z usług firm, nie tylko tych z branży pożyczkowej, składają jednak reklamację stosunkowo rzadko. Jak wynika z badań Provident Polska przeprowadzonych z okazji Światowego Dnia Konsumenta, robi to 55% niezadowolonych klientów. 5% klientów zwraca się o pomoc do instytucji konsumenckiej, 30% dzieli się negatywnymi doświadczeniami z rodziną i znajomymi, ale 20% nie robi zupełnie nic. Nawet w przypadku rozsądnie wziętej pożyczki mogą pojawić się problemy z regulowaniem zobowiązań. W takiej sytuacji nie powinno się unikać kontaktu z pożyczkodawcą, tylko należy próbować negocjować z nim warunki spłaty.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że większość konsumentów jest zadowolona z usług, a niezadowolenie wykazuje tylko 18% badanych. Zastrzeżenia dotyczą głównie sektora telekomunikacyjnego.

Źródło: infoWire