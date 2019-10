Jak porównywać oferty kredytów? Na co trzeba patrzeć?

Koszty

Koszt zaciągnięcia kredytu jest najważniejszym czynnikiem, który uwzględnia się przy wyborze oferty. Jak go zweryfikować? Najlepszym wskaźnikiem jest RRSO, ponieważ obejmuje on wszystkie koszty danej oferty. Nie ma sensu sprawdzać z osobna prowizji, oprocentowania i ewentualnie ubezpieczenia, skoro wszystkie te koszty uwzględnia właśnie RRSO. Wystarczy rzucić okiem na ten wskaźnik i zorientować się, przy którym kredycie jest on najniższy, aby ze spokojnym sumieniem go zaciągnąć, mając pewność, że wybiera się najtańszą ofertę. Podobnie jak kredyty samochodowe na finanse.rankomat.pl, tak i gotówkowe można na tej stronie łatwo porównać pod względem kosztów.

Maksymalna kwota kredytu

Nie każdy bank oferuje kredyt gotówkowy w wysokości odpowiadającej maksymalnej zdolności kredytowej klienta. Wiele ofert jest ograniczonych pod tym względem, w efekcie czego nie można pożyczyć większej kwoty niż ta, która została z góry określona przez bank, np. 100 tys. zł. Z reguły limity są dość wysokie, więc w praktyce aspekt ten ma znaczenie przede wszystkim przy dużych kwotach.

Termin spłaty

Podczas gdy w jednym banku da się uzyskać kredyt na maksymalnie 5 lat, w innym termin spłaty może być nawet dwukrotnie dłuższy. Warto sprawdzić ten aspekt oferty, szczególnie jeśli chce się pożyczyć dużą kwotę. Jednocześnie trzeba pamiętać, że im dłuższy termin spłaty, tym wyższe oprocentowanie, a co za tym idzie – większy koszt kredytu. Również ten aspekt można porównać za pomocą porównywarki kredytowej finanse.rankomat.pl.

Produkty dodatkowe

Standardową praktyką banków stało się oferowanie produktów na korzystniejszych warunkach dla osób, które zdecydują się na jednoczesne skorzystanie z innych produktów. W praktyce chodzi o to, żeby podczas zaciągania kredytu gotówkowego klient np. otworzył konto osobiste i jednocześnie złożył wniosek o kartę kredytową, w zamian korzystając z niższego oprocentowania kredytu gotówkowego. W ten sposób banki próbują przywiązać do siebie klientów na jak najdłuższy czas, tak aby pozostali z nimi również po spłacie kredytu. Rozważając taką ofertę wiązaną, należy upewnić się, że wymagane dodatkowo produkty są udzielane na konkurencyjnych warunkach, bo jeśli okaże się, że są horrendalnie drogie, korzyść z niższego oprocentowania kredytu gotówkowego może być nikła lub wręcz żadna.

Wymagane formalności

Nie każdy ma ochotę i czas na załatwianie licznych formalności związanych z zaciągnięciem kredytu gotówkowego. Chcąc ich w jak największym stopniu uniknąć, warto rozważać skorzystanie z oferty własnego banku, w którym ma się konto osobiste. W takiej sytuacji kredyt jest często przyznawany od ręki, o ile oczywiście na koncie są odnotowywane regularne przychody w odpowiedniej wysokości. Dłużej może zająć staranie się o kredyt w innym banku, który będzie wymagał udokumentowania przychodów i dokładnego wyliczenia zdolności kredytowej w oparciu o formalne dokumenty od pracodawcy czy księgowego.

Opłata za przedłużenie spłaty i windykację

Dla własnego spokoju warto sprawdzić także wysokość opłat za przedłużenie terminu i windykację. W razie czego lepiej być gotowym na najgorsze niż nieprzyjemnie się zaskoczyć wysokimi kosztami związanymi z niedotrzymaniem terminu spłaty.