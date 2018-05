Jak poprawić płynność finansową?

Faktoring staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród polskich firm. W wielu przypadkach stanowi odpowiedź na problemy wielu przedsiębiorców. Dzięki faktoringowi realizowanemu przez https://www.bibbyfinancialservices.pl/, można w szybki sposób pozyskać pieniądze i poprawić płynność finansową.

Płynność finansowa - czym jest?

Płynność finansowa przedsiębiorstwa to nic innego jak zdolność firmy do spłaty bieżących zobowiązań oraz zdolność do dokonywania zakupu towarów i usług w ramach prowadzonej działalności. Płynność finansowa wpływa na finanse przedsiębiorstwa i to od niej zależy, czy w danym okresie rozliczeniowym zostaną wypłacone zobowiązania dostawcom za usługi i dobra, a także to, czy zostaną wypłacone pensje pracownikom.

Płynność finansowa determinuje możliwość dokonywania zakupów za dobra i usługi wtedy, gdy są potrzebne do zaspokojenia własnych potrzeb przedsiębiorstwa. Płynność finansowa jest przez wielu uznawana za równie ważną cechę jak zysk, osiągany przez przedsiębiorstwo. Brak płynności finansowej uniemożliwia sprawne funkcjonowanie, ponieważ w takich sytuacjach, firma cierpi z powodu braku środków finansowych na wywiązywanie się z zawartych umów.

Jak faktoring poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa?

Faktoring to w dużym skrócie finansowanie faktur za dokonaną sprzedaż towarów lub usług z odroczonym terminem płatności. Faktoring pozytywnie wpływa na finanse przedsiębiorstwa, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które borykają się z problemem braku płynności finansowej. Dzięki faktoringowi, firma może otrzymać nawet 90 proc. wartości sprzedaży w 24 godziny od przekazania kopii faktury faktorowi, czyli firmie realizującej usługi faktoringowe.

Otrzymane pieniądze może przeznaczyć na dowolny cel, np. wypłatę wynagrodzeń pracowników, czy spłatę posiadanych zobowiązań. Dzięki faktoringowi płynność finansowa ulega znacznej poprawie, co sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa. Faktoring obniża również koszty prowadzenia samej działalności gospodarczej. Faktorzy w wielu przypadkach zajmują się monitorowaniem należności, dzięki czemu firma może zaoszczędzić zasobów ludzkich i czasowych, na kontrolę posiadanych wierzytelności względem kontrahentów.