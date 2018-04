Jak Polak robi zakupy spożywcze w sieci?

Graficy, programiści, finansiści, zdecydowana większość pracowników biurowych – wszyscy oni spędzają przed monitorem po kilka godzin dziennie. Jeśli dodamy do tego grupę pracujących z domu freelancerów, okazuje się, że w ekran komputera codziennie wpatruje się znaczna część aktywnych zawodowo Polaków. Radzimy, na co warto zwrócić uwagę, wybierając monitor do biura lub domu. więcej