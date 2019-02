Jak Polacy zaciągają i spłacają pożyczki?

Prawie wszystkie czołowe instytucje pożyczkowe, spośród świadczących usługi na polskim rynku, raportują do BIK informacje dotyczące zaciągniętych pożyczek. W ten sposób ma on najpełniejszy na rynku polskim obraz zobowiązań jakie zaciągają Polacy.

Z posiadanych przez BIK informacji wynika, że do firm pożyczkowych należy prawie 2/3 rynku finansowania na tzw. niskie kwoty, czyli do 2 tys. zł., a w całym rynku finansowania gotówkowego (bankowe kredyty gotówkowe i pożyczki pozabankowe) to ok. 10% udział.



76% pożyczkobiorców posiada równocześnie kredyt bankowy i pożyczkę pozabankową, co nazywane jest przenikaniem się finansowania. Choć udział ten jest stabilny, to zjawisko to może oznaczać, że część osób korzysta z pożyczek pozabankowych w celu utrzymania płynności finansowej. Pożyczkobiorcy obsługują w bankach 22,8 mld zł. kredytów, co stanowi 80% ich łącznego zadłużenia.

Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor odnotował na koniec stycznia 2019 roku ponad 361 tys. osób, posiadających zaległości z tytułu umowy pożyczki na kwotę 2,4 mld zł. W porównaniu do okresu sprzed 12 miesięcy obserwuje się tendencję wzrostową – zwiększyła się liczba dłużników o 7,5%, a kwota zaległości o 34,6%. Średnia zaległość wynosi obecnie 6 619 zł, w ciągu roku wzrosła o prawie 25,2%.



Szczegóły z bazy Biura Informacji Kredytowej na koniec roku 2018:

Udział klientów wyłącznie sektora bankowego, którzy mają przeterminowane rachunki (kredyty) > 90 dni wynosi 6,5%.

Udział klientów korzystających jednocześnie z kredytów i pożyczek, którzy mają przeterminowane rachunki (kredyty lub pożyczki) > 90 dni wynosi 39,9%.

76% klientów sektora pożyczkowego posiada jednocześnie otwarte kredyty w bankach.

Udział kredytów gotówkowych przeterminowanych > 90 dni klientów sektora pożyczkowego wynosi 20,9% w porównaniu do 9,4% kredytów gotówkowych posiadanych przez klientów wyłącznie sektora bankowego.

Udział kredytów ratalnych przeterminowanych > 90 dni klientów sektora pożyczkowego wynosi 20,6% w porównaniu do 5,2% kredytów ratalnych posiadanych przez klientów wyłącznie sektora bankowego.

Udział kredytów mieszkaniowych przeterminowanych > 90 dni klientów sektora pożyczkowego wynosi 6,2% w porównaniu do 1,2% kredytów mieszkaniowych posiadanych przez klientów wyłącznie sektora bankowego.

Udział kart kredytowych przeterminowanych > 90 dni klientów sektora pożyczkowego wynosi 18,2% w porównaniu do 3,7% kart kredytowych posiadanych przez klientów wyłącznie sektora bankowego.

Udział limitów kredytowych przeterminowanych > 90 dni wśród klientów sektora pożyczkowego wynosi 11,4% w porównaniu do 3,1% limitów kredytowych posiadanych przez klientów wyłącznie sektora bankowego.

O 38% wzrosła wartość zobowiązania, przypadającego na klienta, z tytułu zaciągniętych pożyczek, które jest już około 3 razy wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i wynosi powyżej 9 tys. zł, podczas gdy wartość zobowiązania klienta bankowego wzrosła jedynie o 8%.

Szczegóły z Rejestru Dłużników

Z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że najwięcej osób niespłacających w terminie pożyczek zamieszkuje województwa: śląskie (53 537 osób), mazowieckie (44 222 osób) oraz dolnośląskie (35 069 osób) Na Śląsku najwyższa jest także łączna wartość zadłużenia pożyczkowego, która wynosi prawie 396 mln zł. Na drugim miejscu plasuje się Mazowsze z długiem względem firm pożyczkowych na kwotę ponad 292 mln zł oraz Wielkopolska – ponad 226 mln zł zaległości z tytułu umowy pożyczki.



Najwięcej osób – prawie 96 tys., które zaciągają pożyczki, a potem nie radzą sobie z ich spłatą jest między 25 a 34 rokiem życia, a ich zaległości wynoszą prawie 450 mln zł. Najwyższa wartość zadłużenia należy jednak do osób w wieku 35-44 lata i wynosi ponad 555 mln zł – w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor znajduje się ponad 77 tys. osób w tym przedziale wiekowym. Rekordzista to 45-letni mężczyzna z województwa śląskiego, który nie spłacił pożyczek na kwotę 1,5 mln zł.



