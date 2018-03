Jak Polacy spożytkowali pierwszą niedzielę wolną od handlu?

Firma Selectivv przeanalizowała informacje z bazy danych, wyodrębniając 511 221 osób, które w ciągu ostatniego roku przynajmniej jedną niedzielę w miesiącu spędzały w obiektach handlowych, zarówno w galeriach handlowych, jak również w sklepach należących do dużych sieci. Z analiz wynika, że osoby przyzwyczajone do zakupów w weekend nie zaczęły masowo korzystać z e-commerce. Coś się jednak w ruchu w sieci zmieniło - ogólna aktywność na smartfonach zwiększyła się prawie dwukrotnie.

Ogromny wzrost odwiedzin parków i…stacji paliw

Dane z kanału mobile pozwalają również na oszacowanie, ile osób o określonym profilu znajduje się w pobliżu wybranego punktu czy w danej strefie. W ten sposób firma sprawdziła jak kształtował się ruch na stacjach benzynowych w obszarach miejskich w całym kraju w ostatni dzień świąteczny. Z danych wynika, że o 302% wzrósł ruch na stacjach paliw w porównaniu ze średnią odnotowaną w niedziele za ostatnie 12 miesięcy. Pod lupę wzięto również zewnętrzne punkty rekreacyjne (parki, place zabaw, tereny spacerowe) – gdzie stwierdzono wzrost rzędu 189%.

Gdzie robiliśmy zakupy w niedzielę?

Blisko pół miliona Polaków przynajmniej jedną niedzielę w miesiącu spędzało dotąd na zakupach w obiektach handlowych. Przynajmniej jedną, bo część z tych osób odwiedzała galerie w każdą niedzielę. Selectivv sprawdził dokładnie preferencje zakupowe tych osób. W większości (56%) były to panie. Co ciekawe największy odsetek osób odwiedzających punkty handlowe w niedziele to rodziny z dziećmi – 33% rodzice dzieci w wieku 1-4 lata, i 39% rodzice dzieci w wieku 5-10 lat. Największy odsetek osób, bo aż 63% odwiedziło dyskonty – Biedronkę, Lidla, Kaufland, 36% – galerie handlowe, 11% – sklepy typu DIY jak Castorama czy Leroy Merlin, a 6% drogerie.

Autor: Dominik Karbowski, co-CEO Selectivv Mobile House