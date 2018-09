Jak płacimy rachunki w 2018?

​Wygoda i oszczędność czasu sprawia, że zdecydowana większość respondentów badania “Jak płacimy rachunki” dokonuje płatności za rachunki w internecie. 71% robi przelew przez internet, 10% korzysta z polecenia zapłaty, a 8% z elektronicznych biur obsługi klienta (dwukrotny wzrost w porównaniu do ub.r.). Rzadziej natomiast opłacamy rachunki na poczcie (spadek z 29% w 2016 do 14% w 2018).



​​Polacy najczęściej płacą za rachunki przez internet m.in. z powodu coraz większej liczby zobowiązań. Co najmniej 5 rachunków opłaca już 66% Polaków (rok temu było to 60%). Co dziesiąty badany opłaca ponad 10 rachunków miesięcznie.



Rosnąca liczba rachunków do opłacenia sprawia, że płacimy je najchętniej raz w miesiącu (43%). Jeszcze dwa lata temu najczęściej robiliśmy to w ostatniej chwili, teraz preferujemy opłacanie rachunków za jednym razem.



​O rachunkach zapominamy nagminnie

Połowie z nas zdarzyło się opłacić rachunek po terminie. W ośmiu na dziesięć przypadków badani zaznaczyli, że po prostu zapomnieli lub mieli ważniejsze rzeczy na głowie (79%). Spada natomiast liczba wskazań dotyczących braku wystarczającej ilości środków finansowych (w tym roku 25%).



Na to w jaki sposób płacimy rachunki ma wpływ miejsce zamieszkania. Im większa miejscowość, tym częściej płacimy przez internet. Aż 84% osób mieszkających w dużych organizmach miejskich opłaca rachunki w sieci. Mieszkańcy wsi również najczęściej wybierają tę formę zapłaty, ale aż trzy razy częściej niż mieszkańcy miast opłacają rachunki na poczcie.

Źródło: Blue Media