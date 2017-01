Jak oszczędzać by naprawdę zaoszczędzić?

Fot. Olichel Adamovich, lic. CC0

Po pierwsze odkładaj!

Jeden z polskich banków reklamował się słowami, że jeśli nie odłożyłeś, to nie oszczędziłeś. Jest w tym sporo prawdy. Pieniądze, które mamy pod ręką, potrafią rozejść się bardzo szybko i właściwie nie wiemy, kiedy to następuje. Popularność płatności online i kart płatniczych dodatkowo sprawia, że nie widzimy ciągłego fizycznego ubytku pieniądza. W tej sytuacji ważnym elementem oszczędzania staje się odkładanie pieniędzy do miejsca, z którego nie będą one łatwo "znikać".

Na rynku dostępne są konta oszczędnościowe i inne produkty ułatwiające oszczędzanie. Przy zakładaniu takiego konta bank prawdopodobnie zaproponuje Ci nową kartę. Nie zgadzaj się na to. Konto oszczędnościowe działa najlepiej, jeśli nie masz możliwości natychmiastowego wypłacenia pieniędzy. Musisz dosłownie utrudnić sobie dostęp do swoich własnych środków. Niektóre osoby doradzają zakładanie konta oszczędnościowego w banku, do którego nie masz blisko. Jest to dość ekstremalna forma oszczędzania, ale… po prostu działa. Można coś takiego docenić w sytuacji, gdy wypada Ci nagły wydatek i zdajesz sobie sprawę, że akurat masz na koncie kilka tysięcy.

Ile odkładać?

Jakie pieniądze odkładać? Najlepiej jest przekazywać do oszczędności z góry ustaloną kwotę miesięcznie. Ile? To może być kilkaset, ale również kilkadziesiąt złotych. Sama wysokość kwoty nie jest ważna. Istotne jest wyrobienie sobie nawyku bezwzględnego odkładania pieniędzy. Jeśli po całym miesiącu możesz odłożyć tylko 5 zł to odłóż tę jedną piątkę. To wcale nie jest bez sensu. Chodzi o utrwalenie nawyku, który z czasem się opłaci.

Niektóre osoby wręcz opierają swoje oszczędzanie na małych kwotach odkładanych często. Możesz nawet teraz wejść na swoje konto i odłożyć “końcówkę” czyli kwotę odpowiadającą jednej lub dwóm ostatnim cyfrom z ostatniego przelewu. Na rynku dostępne są oferty bankowe, które umożliwiają zautomatyzowanie tej czynności. Takie odkładanie działa podobnie jak wydawanie pieniędzy - prawie go nie czujesz, a jednak z czasem zbiera się niezła sumka. W tym przypadku sumka zostaje dla Ciebie.

Z czego odkładać?

Poza odkładaniem stałych kwot i “końcówek” warto rozważyć odkładanie tych pieniędzy, które zaoszczędziliśmy na korzystnych transakcjach. Możemy po prostu kupować taniej, obliczać swoje oszczędności i odkładać kwoty zaoszczędzone. Wymaga to nieco samodyscypliny, ale może się opłacić i zmienić nas w istnych “kolekcjonerów pieniędzy”.

Kupowanie taniej to nie jest tylko śledzenie cen i wybieranie najtańszych produktów. Czasami dobrze będzie zainwestować w lepszy komputer lub w lepsze buty, aby nie być zmuszonym do podobnego zakupu po kilku miesiącach. W praktyce często sprawdza się powiedzenie, że “nie stać nas na kupowanie tanio”. Ta zasada sprawdza się szczególnie w przypadku rzeczy kosztownych kupowanych raz na dłuższy czas.

Poza tym oszczędzanie nie powinno nas zmienić w zgorzkniałych sknerusów. Możemy nadal mieć chęć na kupno smartfona ulubionej marki, nawet jeśli nie jest tym najtańszym. Oszczędzamy przecież po to, aby pozwolić sobie na wymarzone wakacje, ulubione jedzenie albo ubezpieczenie, które uznajemy za potrzebne. Nawet kupując te ulubione rzeczy możemy oszczędzać.

Z pomocą przyjdą nam usługi takie jak Picodi, które oferują kody rabatowe, promocje i kupony. Kupujesz elektronikę w określonym elektromarkecie? Dzięki Picodi możesz być na bieżąco z jego ofertami promocyjnymi i możesz przyspieszyć lub opóźnić zakup zostawiając sobie kilka złotych. Kod rabatowy rtv euro agd, promocje w Komputronik, rabaty do Zalando - wszystko to jak i wiele wiele więcej znajdziesz w jednym miejscu.

Oferty w Picodi możesz przeglądać kategoriami. Dostępna jest także aplikacja mobilna, która pozwoli usprawnić oszczędzanie bez konieczności ślęczenia przy komputerze. Wizyta na Picodi nie zajmie dużo czasu, więc jeśli chcesz dokonać jakiegoś zakupu, upewnij się wcześniej czy nie masz szansy na rabat.

Jeśli już kupisz taniej, to nie zapomnij odłożyć tego co zaoszczędziłeś. Po kilku zakupach z rabatami, nagle okaże się, że masz odłożone pieniądze na kolejne zakupy. I znów będziesz mógł kupić taniej.