Jak ograniczyć wydatki na rozwiązania w chmurze?

Wraz z obserwowanym trendem wzrostowym wykorzystywania rozwiązań chmurowych pojawia się poważne ryzyko związane z rosnącymi nakładami firm na wspomniane rozwiązania. Odpowiedni monitoring, wprowadzenie automatyzacji oraz wynikająca z nich odpowiedzialność różnych działów w firmie za ponoszone koszty IT mogą skutecznie zredukować wspomniane wydatki.

Monitoring

W celu optymalizacji wydatków organizacji na usługi w chmurze dyrektorzy ds. IT muszą mieć pełen wgląd w bieżący i historyczny poziom użycia takich usług. Jednocześnie działy IT powinny posiadać jasny obraz tego, jakie usługi zostały zamówione oraz czy użycie wybranych rozwiązań odzwierciedla faktyczne potrzeby firmy. Jest to szczególnie trudne wyzwanie w czasach, gdy jednostki organizacyjne pomijają działy IT, samodzielnie zamawiając potrzebne usługi w tym rozwiązania chmurowe. Pełen dostęp do informacji dotyczących wykorzystania rozwiązań chmurowych zapewniają zaawansowane narzędzia do zarządzania infrastrukturą IT. Umożliwiają one etykietowanie, dzięki któremu użytkownik uzyskuje wgląd w informacje, kto w organizacji oraz w jakim celu założył VM (Virtual Machine). Dzięki temu można szybko skontaktować się z osobą korzystającą z usługi i sprawdzić na nią zapotrzebowanie.

Automatyzacja

W procesie porządkowania środowiska IaaS kluczową rolę odgrywa automatyzacja procesów. Jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań jest zautomatyzowanie czynności usuwania środowisk. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą określić, jak długo będą potrzebować VM, a system automatyzacji powiadomi ich, kiedy zbliża się termin zakończenia użytkowania wirtualnej maszyny. Takie rozwiązanie ogranicza marnotrawstwo środków i niepotrzebne wydatki.

Odpowiedzialność

Rozwiązania IaaS sprawiają, że poszczególne działy firm uruchamiają wirtualne maszyny w czasie krótszym niż czas potrzebny kiedyś działom IT na stworzenie odpowiedniego środowiska. Dzięki temu organizacje stają się bardziej elastyczne oraz mogą łatwo i szybko dopasowywać się do wyzwań dynamicznie zmieniającego się rynku. Jednak taki zdecentralizowany model oznacza, że działowi IT jest znacznie trudniej monitorować użycie usług chmurowych.

Koszt wykorzystania VM coraz częściej nalicza się w sekundach. W tej sytuacji kluczowe jest, aby nie pozostawiać działających maszyn, gdy nie jest to konieczne. Jednak, bardzo często zdarza się, że dopóki faktura za realizację usług nie trafi do odpowiedniego działu w księgowości, nikt nie czuje się odpowiedzialny za rezygnację z zamówionych usług chmurowych.

W celu ograniczenia rosnących kosztów chmurowych działy IT muszą odejść od tradycyjnych metod zarządzania i optymalizacji infrastruktury. Dyrektorzy ds. IT mają możliwość stworzyć model zarządzania poprzez zapewnienie wglądu w dane dotyczące użycia usług, automatyzację i dzięki odpowiedzialności różnych departamentów w organizacji.

Autor: Mateusz Majewski, Country Manager, Snow Software w Polsce