Jak odpowiednio zabezpieczyć przesyłkę z kubkiem?

Jak bezpiecznie transportować kubki i inne przedmioty szklane?

Prowadzisz sklep internetowy, w którym sprzedajesz kubki lub ozdobne szklanki i porcelanowe bibeloty? Zapewne zastanawiasz się, jak takie przedmioty prawidłowo zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszyscy dobrze wiemy, że podczas transportu nasze paczki mogą zostać naruszone. Dlatego też podstawą bezpiecznego przewożenia i przenoszenia kubków oraz innych tłukących się rzeczy, które na dodatek są delikatne, jest ich prawidłowe zapakowanie. Służy do tego między innymi pudełko na kubek, dzięki któremu przedmiot będzie prawidłowo zabezpieczony.

Należy jednak pamiętać także o podstawowych zasadach pakowania, o których wiele osób zapomina. Podstawą jest oczywiście dopasowanie opakowania do kubka. Bezpieczny transport zależy w głównej mierze od zewnętrznego zabezpieczenia, którym w tym przypadku najczęściej jest karton. Wybierając pudełko na kubek, powinniśmy postawić na model, który będzie wykonany z grubszej tektury wielowarstwowej.

Jeśli w przesyłce znajduje się więcej kubków, warto będzie je dodatkowo zabezpieczyć przed swobodnym przemieszczaniem się w kartonie. W tym przypadku nie trudno o jakiekolwiek uszkodzenia, co z pewnością będzie rzutować na wizerunek sklepu. Kolejną kwestią jest zapewnienie ochrony fragmentom transportowanego kubka. Najczęściej uszkadzają się uszka, za które się chwyta, ponieważ nie są one nawet owinięte folią bąbelkową. Ma ona wiele przydatnych właściwości, jak chociażby to, że świetnie amortyzuje wstrząsy i uderzenia. Jeśli nie wiesz, w co zapakować swój kubek, aby był bezpieczny i dotarł w nienaruszonym stanie do odbiorcy, to polecamy pudełka kartonowe. Są one nie tylko wytrzymałe, ale także estetyczne. Znajdziesz je na stronie https://ecopako.com/pudelka-na-kubki.

Wypełniacze jako dodatkowe zabezpieczenie pudełka z kubkiem

Transport kubka i jego zapakowanie w pudełko to oczywiście podstawa, jednak należy pomyśleć jeszcze o dodatkowych metodach zabezpieczania takich delikatnych przedmiotów. Wypełnienie do opakowania na kubek to świetny sposób na to, aby mieć stuprocentową gwarancję, że gadżet w całości dotrze do klienta. Do jednych z najlepszych wypełniaczy należy wełna drzewna. Choć sama nazwa niewiele mówi, to z pewnością każdy trzymał ją w rękach. Jest to wypełnienie, które wyglądem przypomina długie trociny o nieco cieńszej strukturze.

Kolejnym dobrym materiałem, który będzie stanowił dodatkową ochronę, jest folia bąbelkowa. Wykorzystuje się ją najczęściej, ponieważ charakteryzuje się wysokimi właściwościami amortyzacyjnymi. Potrafi w pełni pochłonąć energię uderzenia, dzięki czemu stanowi barierę nie do przejścia. Ostatnim rodzajem wypełnienia, które może uzupełnić pudełko na kubek, jest folia do poduszek powietrznych. Należy jednak pamiętać o tym, że sprawdzi się w przypadku większych elementów, ponieważ sama najczęściej ma większe gabaryty. Odpowiednio przygotowane opakowanie na kubek, z wypełnieniem, z pewnością pozwoli na to, aby zamówiony gadżet dotarł do klienta w jednym i nienaruszonym kawałku.