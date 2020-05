Jak obniżyć koszty przejazdów służbowych w firmie?

Mowa o budżetach na przejazdy transportem współdzielonym, tzw. budżetach mobilności. Z jednej strony pozwalają na wymierne oszczędności na przejazdach w firmach, a z drugiej zapewniają stały dostęp do różnorodnych form transportu indywidualnego.

Docenią to zarówno pracodawcy szukający optymalizacji w utrzymaniu służbowych pojazdów, jak i pracownicy unikający przejazdów transportem zbiorowym, czy próbujący np. złapać taksówkę w godzinach szczytu, pędząc na spotkanie biznesowe. Dla kadry pracowniczej budżet na przejazdy będzie stanowił również atrakcyjny benefit, pozwalający na znaczące oszczędności w budżecie domowym.



Budżet mobilności pozwala uniknąć ryzyka związanego z długoterminowymi umowami leasingowymi lub najmu, ich obsługą oraz wszelkimi dodatkowymi kosztami, nie rezygnując jednocześnie z nowoczesnych, wysokiej jakości środków transportu. Rozwiązanie to umożliwia zarazem dokładny wgląd w dane dotyczące przejazdów, co pozwala na elastyczne i bardziej precyzyjne planowanie polityki transportowej w firmie. Oszczędności wygenerowane dzięki budżetowi mobilności Vooom mogą sięgać kilkunastu tysięcy złotych rocznie tylko na jednym pojeździe.



O tym jak wykorzystać w firmach wspomniane trendy w mobilności miejskiej dowiemy się podczas webinaru, który odbędzie się w najbliższy piątek, 29 maja o godzinie 10.00.



Gościem specjalnym wydarzenia będzie Andrzej Popławski, Head of electric mobility w innogy Polska - największego elektrycznego carsharingu w Polsce.