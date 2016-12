Jak nie zostać słupem - kilka słów o fałszywych ofertach pracy

Jeden z Czytelników poinformował nas wczoraj o osobliwej ofercie zatrudnienia, która dotarła do jego skrzynki mailowej. Czytelnik - zamiast radośnie potwierdzić swoją gotowość do pracy - poszperał w sieci i znalazł przypadek, gdy ktoś na podobną ofertę odpowiedział. Osoba ta dostała przelewem kwotę w wysokości 11 tys. zł, którą po odjęciu prowizji miała przekazać dalej przy użyciu Western Union. Nie zrobiła tego, ale bank, w którym miała konto, i tak zgłosił sprawę policji.

Aby ustrzec się przed oszustwem, wystarczy zdrowy rozsądek – jeśli ktoś obiecuje kokosy za wykonanie kilku przelewów, to w naszym umyśle powinna zapalić się czerwona lampka. Warto mieć się na baczności, gdy otrzymamy propozycję pracy, w przypadku której wynagrodzenie jest niewspółmiernie wysokie w stosunku do ponoszonych nakładów.

Po zaakceptowaniu warunków rzekomego pracodawcy „słup” zaczyna dostawać szczegółowe instrukcje dotyczące tego, kiedy otrzyma środki, w jakiej kwocie, jaka jest prowizja oraz komu i jak powinien przekazać pozostałą część. Będą to zazwyczaj pieniądze pozyskane w wyniku włamania do systemów bankowości internetowej, najczęściej przy użyciu koni trojańskich, takich jak ZeuS , SpyEye czy Citadel , oraz ich mobilnych odpowiedników. Transferowanie środków odbywa się za pośrednictwem Western Union , MoneyGram lub podobnej usługi, a ich odbiorcą jest zwykle mieszkaniec Ukrainy lub innego kraju spoza Unii Europejskiej.

Osoba zainteresowana ofertą proszona jest zwykle o wypełnienie dość szczegółowego kwestionariusza. Pozyskane w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane do zawarcia w jej imieniu kolejnych fikcyjnych umów, nic też nie stoi na przeszkodzie, by przestępcy sprzedali dane na czarnym rynku.

UWAGA: Wybrane listy, przesłane do redakcji Dziennika Internautów, publikujemy, by umożliwić ich autorom dotarcie do szerszego grona odbiorców. Czytelnicy mogą podzielać zawarte w nich poglądy lub mieć odmienne zdanie - zachęcamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Treści publikowanych listów mogą zawierać prywatne poglądy internautów, które nie odzwierciedlają poglądów redakcji DI. Listy prosimy kierować na adres: