Jak nie dać się nieuczciwym sprzedawcom

Kto jest po drugiej stronie

W zakładce "kontakt" sprzedawca powinien podać swoje dane: nazwę, adres siedziby firmy (nie skrytki pocztowej), numer telefonu i mail. Jeżeli nie możesz odnaleźć tych informacji lub dane znajdują się w trudno dostępnym miejscu, może to oznaczać, że przedsiębiorca świadomie utrudnia do nich dostęp.

Miejsce rejestracji

Poświęć kolejną chwilę, aby w regulaminie odnaleźć dane rejestracyjne działalności gospodarczej czy spółki. Warto wiedzieć, czy masz do czynienia z firmą mającą siedzibę na terenie UE, czy poza nią. Jest to tak samo ważne, gdy sklep jest prowadzony w języku polskim i ma polską domenę.

Jak reklamować

W regulaminie powinny zaleźć się też informacje o Twoich podstawowych prawach jako konsumenta - prawie do zwrotu, prawie do rękojmi (w UE funkcjonuje jako niezgodność towaru z umową) w okresie 2 lat. Sprzedawca musi również opisać procedurę reklamacji. Nie może zrzekać się odpowiedzialności np. na rzecz dostawcy przesyłki.

Czas realizacji to nie to samo co czas dostawy.

Jeżeli sprzedawca podaje jedynie czas realizacji, to ma na uwadze czas przygotowania paczki do wysłania, a Ty nie wiesz, kiedy ją otrzymasz. A jeżeli na dostawę towaru daje sobie więcej niż 30 dni, to znak, że produkt jest sprowadzany z Azji, a Ty możesz przyjąć rolę importera, a nie klienta...

Błędy na stronie

Sprawdź, czy strona nie zawiera rażących błędów językowych, niedziałających odnośników bądź innych elementów świadczących, że była przygotowana w pośpiechu. Czy prezentowane oferty nie odbiegają rażąco od rynkowych?

Płatność

Warto przypatrzeć się też metodom płatności, jakie oferuje sklep, np. czy są one ograniczone do przelewu przed dokonaniem zamówienia.

Historia

Spróbuj ustalić, od jak dawna działa sklep oraz firma, która go prowadzi. Sprawdź, czy funkcjonuje wyłącznie w internecie, czy prowadzi również sprzedaż stacjonarną.

Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie