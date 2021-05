Jak można zwiększyć swoje kompetencje jako nauczyciel?

Rozwój na wagę złota

Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych dotyczy nie tylko osób, które chcą zmienić swoją posadę, które szukają nowego zajęcia, ale także tych, które dobrze czują się w miejscu, w którym zawodowo są. Podnoszenie swoich kompetencji i własny nieustanny rozwój to najlepsza inwestycja w siebie. Podnosi ona nie tylko wartość pracownika na rynku pracy, ale też sprawia, że jest on atrakcyjniejszy w oczach (obecnego i przyszłego) pracodawcy. Zwiększanie swoich kompetencji w sposób najbardziej przystępny, dla osób czynnych zawodowo, odbywa się dzięki licznym szkoleniom. Dzięki nim pracownik, który chce zyskać nowe kwalifikacje, który stara się o awans może w sposób niezwykle szybki i efektywny zyskać wiele korzyści. Pracodawca ze swojej strony także powinien dbać o rozwój swoich pracowników, gdyż wysoce wyspecjalizowana kadra pracownicza podnosi prestiż i efektywność firmy i wpływa korzystnie na jej wizerunek.

Każdy pracownik wyniesie wymierne korzyści z uczestnictwa w szkoleniach kształtujących umiejętności osobiste - innowacyjność, zarządzanie czasem i ludźmi, asertywność, właściwe planowanie czasu pracy. Dużą wartość mają również kursy, które pozwolą kształtować umiejętności organizacyjne, , kompetencje komunikacyjne, sposoby radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, umiejętności retora i dobrego mówcy.

Co dla nauczycieli?

Kompetentny nauczyciel w szkole to specjalista, który doskonale potrafi rozpoznać, nazwać i analizować ludzkie zachowanie, jest w stanie wpłynąć i zmotywować do jego zmiany na bardziej pożądany model. Edukacja szkolna polega na harmonijnym współudziale nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Te trzy filary stanowią podstawę szkolnictwa i są kierunkiem pracy każdego nauczyciela.

Nauczyciela powinna charakteryzować sprawność w działaniu, która ma przełożenie w różnych zakresach pracy w szkole, jednak najistotniejszy odcinek działań dydaktyczno-wychowawczych dotyczy lekcji - działania pedagogicznego, pracy z konkretnymi uczniami, będącymi najistotniejszym podmiotem w procesie edukacji.

Swoją sprawność bądź kompetencje warto podnosić ciągle - bez znaczenia jest, jaki masz staż pracy w zawodzie, jaką masz specjalność czy styl pracy. Jeśli szukasz nietuzinkowego sposobu na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności, sprawdź szkolenia dla nauczycieli online dostępne na universe.earlystage.pl. Wirtualna forma szkoleń pozwala na optymalne dopasowanie trybu spotkań do swojej sytuacji zawodowo-prywatnej, a także jest niezwykłym udogodnieniem w czasach pandemicznych. Dbałość o bezpieczeństwo współpracowników, kursantów sprawia, że możliwe jest uczestnictwo w zajęciach w sposób zdalny. Bez wychodzenia z domu możesz uzyskać nowe spojrzenie na proces nauczania, możesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności, a to wszystko z każdego miejsca na ziemi, na którym tylko obecnie się znajdujesz. Early Stage Universe to miejsce odpowiednie dla wszystkich lektorów języka angielskiego, metodyków lub właścicieli szkół prywatnych. Szereg szkoleń, webinarów, kursów, a także warsztatów, konsultacji czy superwizji pedagogicznych pozwoli poszerzyć Twoje kompetencje, poszerzyć zawodowe horyzonty i zyskać nowy ogląd na swoją pracę. Praca z dziećmi wymaga niekończących się pokładów kreatywności, pasji i zaangażowania. Unikalne pomysły, nowatorskie metody pracy oraz niezwykła energia czeka na Ciebie podczas szkoleń rozwijających Twoje kompetencje. Spraw, by nauka języka obcego od najmłodszych lat była efektywna, ale także zaskakująco przyjemna, pozbawiona niedoskonałości tradycyjnych zajęć lekcyjnych i podana w przystępny sposób.

Chcąc rozwinąć się w swoim zawodzie warto korzystać z wszelkiego rodzaju szkoleń i kursów, studiów podyplomowych tak, by w pełni wykorzystać swój potencjał, zadbać o kreatywność i obudzić (na nowo) w sobie pasję do nauczania.