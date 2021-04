Jak można uzyskać L4 na kręgosłup? Teraz także online

Ból kręgosłupa w pracy

Do bólu kręgosłupa dochodzi wtedy, gdy ten ważny element układu kostnego jest nadmiernie przeciążony. Może być to zarówno efekt nadmiernego wysiłku, jak i jego braku. Wobec tego problem z bolącymi plecami ma obecnie tak dużo pracowników i to na wielu stanowiskach pracy – umysłowej i fizycznej.

Dolegliwościom bólowym kręgosłupa sprzyjają:

brak ruchu podczas pracy – ciągłe przebywanie w tej samej pozycji

praca w pozycji stojącej albo siedzącej

stosowanie niewłaściwie dopasowanego krzesła

dźwiganie nadmiernych ciężarów

nieprawidłowe podnoszenia ciężkich przedmiotów

częste schylanie się

Kiedy można uzyskać L4 z powodu bolącego kręgosłupa?

Jeżeli dolegliwości pleców w pracy są bardzo silne, dlatego znacznie przeszkadzają w jej wykonywaniu lub całkowicie uniemożliwiają pracę, wówczas pracownik powinien udać się do lekarza i uzyskać zwolnienie z pracy, czyli potocznie L4.

W takim przypadku lekarz zaleca pacjentowi odpoczynek aż do momentu, w którym poczuje się on lepiej. Może także zarekomendować zastosowanie odpowiednich leków przeciwbólowych oraz miejscowych preparatów poprawiających komfort, na przykład maści znieczulających.

Najczęściej L4 na kręgosłup wystawiane jest na około 3-5 dni w zależności od nasilenia dolegliwości.

Gdzie po L4 na kręgosłup?

Aby otrzymać zwolnienie lekarskie na kręgosłup, wystarczy udanie się do lekarza rodzinnego, czyli lekarza POZ – podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie jednak, ze względu na sytuację epidemiczną, porady udzielane są najczęściej za pośrednictwem telefonu. Należy zatem zadzwonić do swojego ośrodka zdrowia, aby umówić się na teleporadę, w trakcie której lekarz będzie mógł wystawić L4.

Istnieje również możliwość otrzymania L4 na kręgosłup w jeszcze jeden sposób, czyli przez internet. Takie usługi świadczone są przez centra medyczne działające online, które zapewniają swoim pacjentom dostęp do wielu specjalistów w jednym miejscu. Można otrzymać w nich wtedy fachową poradę lekarską, receptę online oraz zwolnienie lekarskie z pracy.

Adresy centrów zajmujących się prowadzeniem usług medycznych w tym właśnie zakresie można znaleźć w sieci. Warto pamiętać o tym, że usługi online świadczone są prywatnie, dlatego też pobierana jest opłata za wizytę lekarską. Najczęściej jej koszt wynosi od około 60 do 80 złotych.