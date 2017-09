Jak monitorować nowe aukcje i ogłoszenia? Pomoże wyszukiwarka aukcji

Pamiętasz jeszcze, ile czasu i, co najważniejsze, nerwów, kosztowało cię znalezienie twojego auta? Pamiętasz te długie godziny spędzone na portalach aukcyjnych i żmudne przeszukiwanie ofert – jedna po drugiej? To przyspieszone bicie serca, kiedy udało ci się wreszcie znaleźć ogłoszenie z interesującym cię samochodem? A frustrację, która pojawiała się za każdym razem, gdy sprzedający oznajmiał ci, że znalazł już kupca?

Szczególnie atrakcyjne aukcje cieszą się bowiem zainteresowaniem na tyle dużym, że mogą trwać zaledwie kilka minut. Łowcy dobrych okazji nie mają więc łatwego zadania i by wyprzedzić konkurentów, powinni właściwie spędzać przed komputerem całą dobę. Albo skorzystać z aplikacji, która przeszuka wybrane portale za nich, oszczędzając ich czas i nerwy. Poznaj AutoHunter24.pl.

Nie irytuj się

Sytuacja, w której niemal sprzed nosa ktoś sprząta poszukiwany od miesięcy przedmiot zdarzyła się niemal każdemu. Na podobne problemy szczególnie narażeni są różnego rodzaju kolekcjonerzy, handlarze samochodami, agenci nieruchomości. Nieuniknione wtedy nerwy mogą jednak stać się również twoim udziałem – wystarczy, że zapragniesz w okazyjnej cenie kupić auto, dom lub rower.

Wówczas z pomocą przychodzi AutoHunter24. To narzędzie, dzięki któremu nie przegapisz już żadnej okazyjnej oferty w internecie. Bez względu na to, o jakiej porze zostanie ona opublikowana, będziesz poinformowany zaraz po tym, jak pojawi się ona w serwisie. Jak jednak działa ta aplikacja? W jaki sposób pomoże ci dotrzeć do ciekawych aukcji zanim zauważą je pozostali kupujący?

Jak to działa?

Zasada działania aplikacji jest banalnie prosta. Wystarczy, że za pośrednictwem strony internetowej zalogujesz się w systemie. To tylko kilka kliknięć, które łącznie nie zajmą więcej niż minutę. Następnie ustalasz kryteria wyszukiwania, czyli dodajesz filtr, dzięki któremu system dowie się czego dokładnie i na jakich portalach dla ciebie szukać. Wybór serwisów jest szeroki – AutoHunter24 obsługuje obecnie Allegro, olx.pl, mobile.de, OTOMOTO, i sprzedajemy.pl.

Potem, zamiast odświeżać stronę wyszukiwania, zajmujesz się tym, na co masz ochotę. O tym, że interesujący cię przedmiot pojawił się na aukcji, aplikacja poinformuje cię już po kilku sekundach. Jeśli zdecydujesz się na zainstalowanie wersji desktopowej, powiadomienia o nowych aukcjach na twoim pulpicie wyświetlą się nawet w środku nocy, a ty wyprzedzisz dzięki konkurencję.

Co zyskasz?

Pewność, że do najatrakcyjniejszych ofert dotrzesz przed innymi to oczywiście nie jedyna zaleta korzystania z AutoHunter24. Dla właścicieli autokomisów, agentów nieruchomości i wszystkich innych przedsiębiorców kluczowe znaczenie będzie miało to, że dzięki aplikacji oszczędzasz czas i lepiej organizujesz swoją pracę. Zamiast przeczesywać portale aukcyjne, zajmujesz się innymi, ważnymi dla twojej firmy sprawami.

W zależności od swoich potrzeb, możesz wybrać jeden z czterech pakietów umożliwiających automatyczne monitorowanie aukcji, kosztujący od niespełna 10 do 40 złotych miesięcznie. A jeśli nie jesteś jeszcze przekonany co do skuteczności aplikacji, możesz zdecydować się na bezpłatny, trzydniowy pakiet próbny.