Jak monitorować domową rzeczywistość podczas bajkowego urlopu?

Z pomocą zapominalskim i tym, którzy poszukują poczucia kontroli sytuacji, przychodzą innowacyjne systemy monitoringu, które pozwalają na stały monitoring miejsca zamieszkania za pomocą urządzeń mobilnych. Jak przekonuje Tomasz Kowalewski, specjalista firmy Ezviz: Takie rozwiązania są coraz chętniej wybierane przez konsumentów, a w odpowiedzi na ich zapotrzebowanie, urządzenia są stale rozwijane. Doskonałym przykładem jest kamera pozwalająca na zdalny dostęp do obrazu w rozdzielczości Full HD oraz zoom cyfrowy 8x. Może umożliwić dwustronną komunikację przez dedykowaną darmową aplikację na smartfon. Wszystko po to, aby ułatwić użytkownikowi proces kontroli. Jak widać, dzisiejsze kamery posiadają stosunkowo duży zakres możliwości. Co ważniejsze, coraz więcej producentów zauważa fakt rosnącej popularności branży, dzięki czemu stale zwiększa się różnorodność oferowanych produktów oraz ich zakres cenowy. W wielu urządzeniach można zaobserwować bardzo dobre parametry, które wpływają na jakość sprzętu i komfort jego użytkowania.

Coraz więcej urządzeń codziennego użytku posiada oficjalną aplikację na smartfona, za pomocą której można kontrolować sprzęt i personalizować niektóre ustawienia. W przypadku kamer monitoringu doskonale sprawdza się wyposażenie ich w mikrofony oraz głośniki, co pozwala na komunikację z innymi, lub reakcję, w przypadku pojawienia się intruza.

Systemy monitoringu wpisują się w ogólny trend rosnącej popularności rozwiązań smart home. Za pomocą aplikacji można już bez problemu kontrolować domowe urządzenia oraz wpływać na takie parametry, jak temperatura, czy wilgotność powietrza. To oczywiście tylko ułamek możliwości, a ich zakres stale się rozszerza. W kontekście powyższego opisu jedną z ważniejszych funkcji jest bezpieczeństwo. Mogą to być zarówno czujniki, umieszczone w newralgicznych punktach domu, systemy, które mają na celu automatyczne powiadamianie o wszelkich niepokojących zdarzeniach, ale także kamery monitoringu. Należy jednak bezwzględnie pozbyć się wizji monitorów, na których wyznaczony pracownik bez przerwy obserwuje pomieszczenie. Dzisiejsze możliwości technologiczne pozwalają na dostęp do obrazu z dowolnego urządzenia korzystającego z transmisji danych.

Źródło: Ezviz