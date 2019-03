Jak małe i średnie firmy mogą wydostać się z technologicznego ogona?

Według 41% małych i średnich przedsiębiorstw rozwiązywanie problemów IT to niepotrzebna strata czasu, mniejsza wydajność pracowników (37%), a dla 35% nieplanowane koszty oraz niższa jakość pracy. Warto przy tym zauważyć, że najczęstsze problemy technologiczne w sektorze MŚP to: awarie sprzętu (27%), problemy w zarządzaniu infrastrukturą przez administratora (24%), przestarzałe oprogramowanie (24%), zagrożenia związane z bezpieczeństwem (23%), słaby dostęp do sieci (20%) i awarie serwerów (20%).

Mateusz Macierzyński, menedżer ds. systemów ITS w firmie Konica Minolta, zauważa, że w sektorze MŚP sama działalność biznesowa rozwija się często znacznie szybciej, niż infrastruktura i poziom usług IT. Organizacje dochodzą więc do tzw. ściany technologicznej – okazuje się, że bez zadbania o kwestie IT rozwój biznesu znacznie spowalnia. Jednocześnie nie ma budżetu na inwestycje w serwery czy wykwalifikowanych specjalistów.

Skutki zaniedbań małych przedsiębiorców

Według 2018 State of SMB Cybersecurity Report w 2018 roku 67% małych i średnich firm doświadczyło cyberataku, a 58% naruszenia danych. W wielu przypadkach przedsiębiorcy nie dysponują odpowiednim zapleczem technologicznym, aby zadbać o kontrolę dostępu czy nadzór nad sprzętami. Niedobór specjalistów IT na rynku pracy sprawia, że połowa MŚP nie wie jak chronić swoje zasoby przed cyberzagrożeniami i nie opracowała procedur reagowania na ewentualne incydenty. Jeszcze mniej firm wykorzystuje mechanizmy przywracania działania usług biznesowych po zaistniałych awariach serwerów, dysków czy oprogramowania (ang. IT disaster recovery). Organizacje ponoszą przez to duże koszty oraz są narażone na utratę cennych danych. W efekcie może to prowadzić do otrzymania kar za nieprzestrzeganie regulacji prawnych takich jak RODO.

Rozwiązanie?

Według badania SMB IT Pain-Point Survey 2018 czas poświęcany na kwestie związane z IT przedsiębiorcy woleliby przeznaczyć na sprawy biznesowe (57%), rozwój firmy (48%) czy szkolenia (46%). Odpowiedzią na te potrzeby mogą być platformy All-in-One, integrujące sprzęt, oprogramowanie i usługi IT. Zapewniają one sektorowi MŚP zaplecze technologiczne dostępne dotąd jedynie na poziomie korporacyjnym.

Macierzyński przewiduje, iż w nadchodzących latach technologia wspomagana przez sztuczną inteligencję zautomatyzuje powtarzalne procesy. Pozwoli odciążyć pracowników od konieczności przetwarzania natłoku zbędnych informacji, zostawiając więcej przestrzeni na podejmowanie istotnych decyzji i kreatywne działania. Aby jednak skorzystać z procesu transformacji cyfrowej małe firmy będą musiały postawić na nowoczesną infrastrukturę IT, która wcale nie musi być droga w utrzymaniu. Światowy biznes wchodzi w tzw. model miękki i zamiast osobnych inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i usługi można skorzystać z umów subskrypcyjnych i abonamentów oferowanych przez jednego dostawcę.

