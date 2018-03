Jak łączyć własną działalność z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy?

Osoba, która jednocześnie prowadzi własny biznes i jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, może z tytułu działalności opłacać jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne pod warunkiem, że jej wynagrodzenie z etatu jest równe co najmniej płacy minimalnej, jak wyjaśnia Katarzyna Biel z wFirma.pl. Oznacza to, że w 2018 roku pensja na umowie powinna wynosić nie mniej niż 2100 zł brutto. Co istotne - nie ma tu znaczenia, w jakim wymiarze czasu osoba świadczy pracę. Przedsiębiorca, który nie ma gwarantowanej najniższej krajowej z tytułu stosunku pracy będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym z działalności.

Świadczenie pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy a podatek liniowy

Zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli przedsiębiorca wykonuje pracę na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, nie może skorzystać z opodatkowania swoich dochodów podatkiem liniowym. Jednakże wyłączenie to obowiązuje tylko w przypadku, gdy czynności wykonywane w ramach umowy pokrywają się z profilem prowadzonej działalności.

Ważne jest, że wynagrodzenie, jakie osiąga przedsiębiorca, świadczący pracę na podstawie umowy, ma charakter usług oferowanych przez jego firmę, wówczas osiągnięte przychody powinny zostać zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej. Wynika z tego, że swojemu pracodawcy należałoby wystawić fakturę, a wszystkie osiągnięte dotychczas wynagrodzenia zaliczyć jako przychód z działalności i opodatkować na zasadach ogólnych.

Etat i działalność a choroba - zasiłek i wykonywanie działalności podczas choroby

Warto pamiętać, że w czasie orzeczonej niezdolności do pracy nie można wykonywać pracy zarobkowej. I nie ma tu znaczenia, z jakiego tytułu otrzymuje się zasiłek. Niestety przepisy nie precyzują pojęcia wykonywania pracy zarobkowej. Wiadomo jednak, że będą to wszelkie czynności zmierzające do osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa będzie to nie tylko wykonywanie usług będących przedmiotem działalności, lecz także wystawianie faktur, spotykanie się z klientami, rozsyłanie ofert.

Gdyby ZUS dostał informację o wykorzystywaniu zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem, to może albo nie przyznać zasiłku, albo - gdy został już wypłacony - nakazać jego zwrot za cały okres choroby.

Prowadzenie działalności w czasie urlopu wypoczynkowego

Każdy pracownik ma prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. W tym czasie podlega wszystkim ubezpieczeniom i dostaje wynagrodzenie pomimo faktycznego nieprzepracowania tego czasu. Nie koliduje to w żaden sposób z wykonywaniem działalności.

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy pracującego na etacie

To z jakiego tytułu będzie przysługiwał zasiłek macierzyński, tak samo jak w przypadku zasiłku chorobowego zależy od tego, gdzie przedsiębiorca podlega pod ubezpieczenie chorobowe. Jeśli chorobowemu podlega:

tylko z etatu, to z tego tytułu będzie otrzymywał zasiłek macierzyński,

z etatu i działalności, to świadczenie będzie pobierał z obu tytułów.

Co istotne, w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca w dalszym ciągu może prowadzić działalność. Nie ma tu bowiem zastosowania zasada dotycząca niewykonania pracy zarobkowej w czasie pobierania świadczenia z ZUS-u.

Przebywanie na urlopie wychowawczym z umowy o pracę - co z działalnością?

Urlop wychowawczy stanowi tytuł do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym, gdzie składki będą finansowane przez budżet państwa. Jednakże tak będzie tylko wtedy, gdy osoba z niego korzystająca nie ma możliwości zgłoszenia się do ubezpieczeń z innego tytułu. Oznacza to, że jeśli oprócz zatrudnienia prowadzona jest działalność, to właśnie z niej obligatoryjne będzie opłacanie składek społecznych i zdrowotnych. Zatem z dniem rozpoczęcia urlopu wychowawczego u pracodawcy, należy wyrejestrować się ze składki zdrowotnej i zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego).

Istotą urlopu wychowawczego jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, dlatego prowadzenie firmy w okresie urlopu nie powinno tego zakłócać i wpływać w żaden sposób na cel korzystania z takiego uprawnienia.

Urlop bezpłatny przedsiębiorcy - czy wpływa na prowadzenie działalności?

Podczas urlopu bezpłatnego stosunek pracy ulega zawieszeniu. Pracownik nie dostaje za ten okres wynagrodzenia, co wiąże się również z faktem ustania ubezpieczeń w tym okresie. W takiej sytuacji z tytułu działalności powinien zostać objęty wszystkimi obowiązkowymi ubezpieczeniami. Często zdarza się, że urlop bezpłatny trwa zaledwie kilka dni w miesiącu. Wtedy przedsiębiorca może opłacić składki społeczne za czas, w którym podlegał pod nie z tytułu działalności. Składka zdrowotna jest niepodzielna i należy ją przekazać do ZUS-u w pełnej kwocie. Po zakończeniu urlopu powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ponownie zarejestrować się do zdrowotnego (oczywiście pod warunkiem, że z działalności osiąga wynagrodzenie nie niższe niż minimalne).

Zakończenie stosunku pracy

Po zakończeniu umowy o pracę przedsiębiorca, który zarabiał minimalną krajową, zobowiązany jest do zgłoszenia się do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności. Ustanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz podleganie społecznym rozpoczyna się od dnia następującego po zakończeniu zatrudnienia i od tego właśnie dnia przedsiębiorca powinien dokonać zmian w strukturze składek wynikających z prowadzenia firmy. Jeśli umowa o pracę rozwiązana jest w trakcie miesiąca, to przedsiębiorca opłaca składki społeczne w proporcjonalnym wymiarze tylko za dni, w których podlega tym ubezpieczeniom, czyli od dnia następnego po dniu ustania stosunku pracy.

Źródło: wFirma.pl