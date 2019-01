Jak kupić atrakcyjne mieszkanie z rynku pierwotnego bez pośrednika?

Koszty pośrednictwa na rynku pierwotnym

Koszty pośrednictwa przy zakupie nieruchomości mogą wynieść nawet 2-3%. To dużo. Szczególnie jeśli porównamy to do ceny mieszkania. Przy kilkuset tysiącach złotych, czyli cenie średniej wielkości lokalu w dużym mieście, kilka procent to cena urządzenia kuchni lub łazienki. To naprawdę dużo, szczególnie że większość informacji możemy zweryfikować na własną rękę. To nie jedyne rozwiązanie w sytuacji, gdy chcemy skorzystać z rady kogoś znającego branżę, ale nie chcemy za to płacić. Atrakcyjność rynku nieruchomości sprawia, że z usług dobrego doradcy możemy skorzystać nawet za darmo.

Jak kupić mieszkanie bez pośrednika

- Koszty prowadzenia naszego portalu ponoszą wspólnie deweloperzy. Dlatego od naszych użytkowników nie pobieramy i nie planujemy pobierać żadnych opłat. Jesteśmy obiektywni i dbamy przede wszystkim o dobro klientów, bo to na nich opiera się nasz biznes. Ponadto, teraz, gdy wiele osób inwestuje w nieruchomości, wiemy, że zadowolony klient może wrócić za jakiś czas, gdy będzie szukał kolejnej okazji do ulokowania kapitału - wyjaśnia Paweł Gniadkowski, CEO obido.pl, nowoczesnej platformy dla klientów rynku pierwotnego. - Nie bierzemy prowizji od sprzedaży, wybieramy i doradzamy najlepiej jak umiemy, bez patrzenia do kogo należy dana inwestycja. W naszym rankingu „Inwestycja miesiąca” dla Warszawy, Krakowa i Wrocławia, wygrywają nieruchomości różnych firm, takie, które akurat będą najlepsze dla osób, które nam zaufały - precyzuje Gniadkowski.

Szukasz atrakcyjnych ofert z rynku pierwotnego? Sprawdź, co oferuje platforma obido w poszczególnych lokaliacjach: Warszawa, Wrocław, Kraków.

Zobacz, jak działa obido.pl:

Co warto sprawdzić przy zakupie mieszkania

Zanim wybierzemy dla siebie odpowiednie mieszkanie sprawdźmy okolice i pobliskie inwestycje. Deweloper ma obowiązek udostępnić prospekt informacyjny dotyczący poszczególnych inwestycji. Dzięki niemu dowiemy się nie tylko szczegółów dotyczących samego mieszkania, ale również najbliższego otoczenia (w promieniu jednego kilometra), poznamy także dotychczasowe inwestycje dewelopera, co łatwo pozwala ocenić jego wiarygodność. W ocenie działki warto sprawdzić czy w najbliższej okolicy nie powstanie niedługo np. oczyszczalnia ścieków czy droga. Są to informacje, o których pośrednik potrafi nie wspominać, ponieważ skoro wynagrodzenie otrzymuje dopiero po sfinalizowaniu zakupu, to zależy mu na sprzedaży, a nie tylko na kliencie. Oczywiście, nie jest to zasada, jednak warto pamiętać na czym zarabia agencja zatrudniająca pośredników.

Pamiętaj o notariuszu

Do kupna mieszkania zawsze potrzebujesz notariusza. Choć samo nabycie aktu własności może wydawać się jedynie formalnością, to dobry notariusz bardzo ułatwi całą transakcję. Sprawdź w internecie opinie o pobliskich kancelariach i wybierz taką, która nie potraktuje sprawy tylko jako postawienia odpowiedniej pieczątki. Pamiętaj, są rzeczy na których można zaoszczędzić podczas inwestowania w nieruchomość (do tej kategorii zaliczają się pośrednicy) i takie, na których oszczędzać nie należy. Notariusze należą do tej drugiej grupy, a na pewno za swoją usługę wezmą mniej niż 3% wartości nieruchomości.