Jak księgowi oceniają najnowsze zmiany w prawie?

W badaniu przeprowadzonym przez inFakt zdecydowanie najwięcej księgowych wskazało na Split Payment jako na najpoważniejsze utrudnienie dla przedsiębiorców. W praktyce to rozwiązanie będzie wyglądało następująco: osoba, która płaci za fakturę będzie decydować, czy skorzystać z tego mechanizmu, czy też nie. Jeżeli go zastosuje, to na konto rozliczeniowe sprzedawcy trafi wyłącznie kwota netto z faktury. Kwota VAT trafi na konto VAT. Oznacza to, że przedsiębiorca środkami z tego drugiego konta będzie mógł zapłacić tylko VAT – czy to do urzędu, czy to wynikający z innej faktury. Na inną możliwość wykorzystania tej kwoty będzie musiał uzyskać zgodę naczelnika urzędu skarbowego.

Niemal jedna czwarta badanych uznała, że pomocne jest wprowadzenie JPK, a 9% za korzystne dla swojej pracy uznało umożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji. Jednak wśród badanych zdecydowanie dominują głosy sceptyczne:

Ankietowani wskazali, że to ulga na start jest najkorzystniejszą dla przedsiębiorców zmianą prawną w 2018 roku. Odpowiedziało tak 41% badanych. Na możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji wskazało 33% badanych. Obowiązek składania JPK jako pozytywny dla swoich klientów wskazał co czwarty księgowy. Zdaniem księgowych ulga na start może przede wszystkim zachęcać do zakładania nowych działalności gospodarczych oraz pozwolić na zminimalizowanie początkowych kosztów jej prowadzenia.

Księgowi są ostrożni z oceną wprowadzanych zmian. Tylko 5% z nich ocenia je zdecydowanie dobrze lub zdecydowanie źle. Zdaniem ponad połowy księgowych obecnie jeszcze trudno jest ocenić, czy nowe zmiany prawne idą w dobrym kierunku. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że 29% badanych patrzy z ostrożnym optymizmem w przyszłość i uważa, że raczej można się tego spodziewać, iż zmiany okażą się pozytywne. Wskazują przy tym na potrzebę stabilizacji prawa i wprowadzania w życie starannie dopracowanych projektów.

