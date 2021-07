Jak konsumujemy telewizję na żywo przez internet i VOD?

W Europie udział czasu spędzanego na oglądaniu telewizji na żywo przez internet i treści wideo oferowanej w technologii VOD jest zdominowany przez inteligentne telewizory i dekodery, które zamieniają tradycyjne telewizory na SMART TV. Prawie co druga osoba (46%) korzysta z tych urządzeń, wynika z najnowszych badań GONET.TV. Przeglądarki internetowe uplasowały się na drugim miejscu z udziałem w rynku na poziomie 25%. Smartfony działające w oparciu o system Android zajmują trzecie miejsce z 24% udziałem. Z kolei inteligentne telefony z systemem IOS reprezentują 3,5% użytkowników.

Jak Europejczycy konsumują telewizję na żywo przez internet?

Jak Polacy konsumują telewizję na żywo przez internet?

- W Polsce ten podział wygląda trochę inaczej niż w Europie, gdyż VOD i telewizja na żywo przez internet (IPTV) jest konsumowana przede wszystkim za pośrednictwem przeglądarek internetowych (42%) – mówi Marek Slonina z GONET.TV.

Smart TV i dekodery stanowią ponad ¼ użytkowników, z resztą tak samo jako smartfony działające w oparciu o system Android (odpowiednio po 28% każde z nich). Inteligentne telefony z systemem IOS mają z kolei udział na poziomie 1%.

Dane z rynku globalnego

Czas spędzony na oglądaniu treści wideo i TV na żywo przez internet oferowanych w technologii streamingu wzrósł na świecie o 36% w I kwartale 2021 w porównaniu z tym samym okresem roku 2020. Największy wzrost oglądalności odnotowały inteligentne telewizory - o 115% w ujęciu rok do roku. Na drugim miejscu uplasowały się tablety (43%), a na trzecim komputery stacjonarne (38%). Tuż za podium znalazły się telefony komórkowe (29%), urządzenia CTV (27%), a stawkę zamykają konsole do gier z 14% wzrostem rok do roku.

Urządzenia z dużym ekranem (Smart TV, CTV tj. podłączone do TV i konsole do gier) odpowiadały za 73% całkowitego czasu oglądania w pierwszym kwartale 2021 r., podczas gdy rok wcześniej był on na poziomie 71%. Stosunkowo mniej czasu poświęcono na transmisje streaming-owe na urządzeniach mobilnych (11%), stacjonarnych (11%) i tabletach (5%), z których wszystkie utrzymały ten sam udział w czasie oglądania versus pierwszy kwartał ubiegłego roku.

Dane z Europy i Polski pochodzą z analizy ruchu pochodzącego z ponad 100 tysięcy urządzeń klientów korzystających z platformy GONET.TV z okresu 14.05 - 14.06 2021 r. Dane globalne na podstawie raportu Conviva. Wyniki oparte są na analizie danych z trzech miliardów aplikacji do streamingu wideo, mierzących ponad 500 milionów unikalnych widzów, oglądających 150 miliardów strumieni rocznie, dotyczących pierwszego kwartału 2021r.