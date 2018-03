Jak inteligentny dom dba o bezpieczeństwo?

Korzystając z urządzeń “smart home”, możemy otrzymać powiadomienie o kończącej się żywności produktów w lodówce lub potrzebie przewietrzenia mieszkania z powodu wysokiej wilgotności w jednym z pomieszczeń. W dodatku będziemy mogli przyciemnić inteligentną żarówkę, a nawet zaplanować, aby o wybranej godzinie zrobiła to sama, jednocześnie zmieniając swój kolor na nasz ulubiony. To oczywiście tylko próbka funkcjonalności “inteligentnego domu” - takich rozwiązań pojawią się coraz więcej i oferują one jeszcze bardziej wysublimowane możliwości. Z pewnością ułatwiają życie i pozwalają zaoszczędzić cenny czas.

Warto zaznaczyć, że nie zapomniano o kwestii bezpieczeństwa - na podobnych zasadach działają inteligentne systemy zabezpieczeń. Idea działania inteligentnych systemów zabezpieczeń polega najczęściej na połączeniu różnego rodzaju sensorów z centralnym hubem sterowanym za pomocą aplikacji oraz specjalnego pilota, który po wystąpieniu określonego zdarzenia natychmiast informuje właściciela, wysyłając powiadomienie na ekran jego smartfona. Tego typu zestawy mogą być z łatwością rozbudowywane o potrzebne komponenty. Zainstalowanie inteligentnego systemu bezpieczeństwa znacząco zmniejsza ryzyko udanego włamania do naszego domu. Szereg czujników na bieżąco monitoruje sytuację w naszym mieszkaniu, błyskawicznie informując o podejrzanym ruchu czy otwarciu drzwi lub okien.

Nie musimy martwić się o niechciane uruchomienie alarmu w przypadku posiadania zwierząt domowych. Systemy tego typu umożliwiają zablokowanie ich wykrywania do określonej wagi. Dodatkowo dzięki integracji z monitoringiem, można bardzo szybko zweryfikować zasadność alarmu - dzieje się to za sprawą podglądu z kamer, który w czasie rzeczywistym jest przesyłany na naszego smartfona. Ponadto elementem odstraszającym włamywaczy jest syrena alarmowa. System automatycznie uruchamia syrenę w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego. Wszystko to sprawia, że możemy błyskawicznie zareagować na obecność intruza i zapobiec jakimkolwiek szkodom.

Autor: Tomasz Kowalewski, ekspert od systemów bezpieczeństwa w firmie EZVIZ