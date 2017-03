Jak efektywniej sprzedawać dzięki nowym technologiom i sztucznej inteligencji

Zaproszeni prelegenci pokażą sprawdzone metody docierania do klientów i efektywnej sprzedaży B2B dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Wyjaśnią też jak marketing automation w połączeniu ze sztuczną inteligencją zmieniają budowanie relacji klientem.

Program wydarzenia:

1. Narzędzia sales hackera - Michał Skurowski, CEO Livespace

Jakie są trendy w technologiach wspierających sprzedawców Jak nowoczesne narzędzia wpływają na pracę i wyniki sprzedawców Z jakich narzędzi warto korzystać

2. Wykorzystanie machine learning i sztucznej inteligencji w Marketing Automation - Grzegorz Warzecha, CEO UserEngage

3. Jak zbudować skuteczny proces sprzedaży w firmie SaaS/IT - Filip Duszczak, CEO Instream.io

Filip opowie o budowaniu procesu generowania leadów, dobrych praktykach ich kwalifikacji i nowoczesnym lejku sprzedaży 2.0. Pokaże też jak automatyzować procesy i budować relacje z klientem.

Spotkanie Netcamp odbędzie się w kultowym szczecińskim klubie Hormon Cafe (ul. Monte Cassino 6). Mecenasem wydarzenia jest Miasto Szczecin. Po prezentacjach zapraszamy na branżowe rozmowy przy piwie i afterparty. Aby wziąć udział w spotkaniu Netcamp wymagana jest rejestracja.

Planowana jest też transmisja online na Facebooku a nagrania pojawią się później na kanale YouTube. Aby ułatwić networking wśród uczestników i zobaczyć kto się wybiera na Netcampa warto również dołączyć do wydarzenia na Facebooku.

Netcamp to największa społeczność startupowo-technologiczna w zachodniej Polsce. Od prawie 10 lat organizujemy inspirujące spotkania IT gdzie edukujemy i integrujemy lokalną branżę. Celem spotkań Netcamp jest dzielenie się wiedzą i dyskusja na branżowe tematy. Oferujemy możliwość prezentacji ciekawych projektów i startupów oraz poznania nad czym pracują firmy IT w regionie. Jest to idealna okazja do poznania lokalnej branży oraz networkingu w nieformalnej atmosferze.