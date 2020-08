Jak efektywnie uczyć się języka obcego?

Po pierwsze słuchanie

Wielu osobom może się ta rada wydać dziwna. No bo po co słuchać wykładów, podcastów czy lekcji języka obcego skoro i tak nic nie zrozumiem? To bardzo mylne myślenie. Po pierwsze, słuchając obcego języka można nieświadomie, podprogowo zapoznawać się z różnorodnymi zwrotami, które nagle, podczas nauki zaczną wydawać nam się dziwnie znajome. Po drugie, słuchając oswajamy się z melodią języka, akcentem. Warto słuchać bardzo różnorodnych materiałów z wszelakich dziedzin: utworów, wiadomości, podcastów, wykładów. To nic nie kosztuje!

Po drugie zapisywanie i przepisywanie

Warto zapisywać to, co usłyszeliśmy i to, co nas zainteresowało. To, co zapisaliśmy warto sprawdzić od razu w słowniku, przetłumaczyć. Przetłumaczone zdania i zwroty warto przepisywać. Większość z nas jest bowiem wzrokowcami. Przepisywanie ułatwia zapamiętywanie. Kolorowanie poszczególnych słówek, fraz daje jeszcze lepsze efekty, ale o tym już za chwilę!

Po trzecie wyróżnianie kolorem słówek, fraz

Jak już wspomnieliśmy, kolorowanie, podkreślanie, wyróżnianie kolorem wpływa pozytywnie na proces zapamiętywania. Niektórzy potrafią zapamiętać poszczególne zwroty tylko wtedy, gdy są one zapisane odpowiednim kolorem. Można w ten sposób grupować sobie poszczególne części mowy czy zdania, np. czerwonym rzeczowniki, niebieskim przymiotniki, zielonym czasowniki. O wiele łatwiej będzie nam wówczas przyporządkować słowo do kategorii, a później odszukać w pamięci jego znaczenie.

Po czwarte rozmawiaj

Większość osób, a w szczególności tych, które dopiero rozpoczynają przygodę z nauką języka, najbardziej boi się komunikacji. Warto zatem znaleźć osobę, która jest profesjonalistą, która będzie miała podejście metodyczne i będzie potrafiła oswoić nas z komunikacją w obcym języku, przełamać wszelkie lęki i blokady. Warto zdecydować się na indywidualne lekcje. Ofert tego typu nie brakuje! W Internecie bez trudu znajdziemy propozycje zajęć grupowych i indywidualnych, np. w takich miejscach jak Akademia Językowa DN-Teaching. Dzieki pomocy specjalistów w bezstresowej i kreatywnej atmosferze wiedza przyswajana jest zdecydowanie szybciej, łatwiej i przyjemniej!

Po piąte śpiewaj

Znane przysłowie mówi: śpiewać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej. I jest to święta prawda! Każdy z nas ma swoich ulubionych artystów, których utworów słucha naprawdę chętnie. Dlaczego by nie wykorzystać przyjemnych chwil z muzyką na naukę języka. Śpiewanie wspólnie z wokalistą, powtarzanie słów, modelowanie głosu na podobieństwo artysty pomaga usprawnić płynność mówienia w języku obcym i poznać różnorodne zwroty.

Po szóste zapisz się na kurs

Jeżeli nie masz czasu w ciągu tygodnia, możesz uczęszczać na kursy weekendowe. Jeśli i wtedy masz bardzo ograniczone możliwości, to pomyśl o kursach wakacyjnych. Z ich ofertą zapoznać się możesz chociażby na stronie https://angielski-konwersacje.pl/. Dlaczego warto skorzystać z kursów? Bowiem dostarczają one wiedzy w pigułce, pozwolą urozmaicić naukę języka. To nie wszystko. Prowadzący może wychwycić błędy, których sami nie bylibyśmy w stanie wykryć i być może weszłyby nam w nawyk.