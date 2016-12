Jak e-paragony trafią do klientów? Trzeba będzie się rejestrować na "platformie dystrybucji"

Zapewne już słyszeliście, że Ministerstwo Rozwoju chciałoby wprowadzić elektroniczne paragony zamiast zwykłych paragonów papierowych. Idea jest taka, aby wprowadzić paragony emitowane elektronicznie, które również drogą elektroniczną będą trafiać do jednego centralnego repozytorium. Może się to wydawać wygodne oraz lepsze z punktu widzenia szczelności systemu podatkowego. Jest tylko jeden problem. Takie rozwiązanie może być poważnym zagrożeniem dla prywatności, o czym już pisaliśmy. Ma być ono wprowadzone nie ustawą, ale zmianą rozporządzenia (w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące).

e-Paragony - jak trafią do klientów?

Centralne repozytorium transakcji będzie pierwszą, ale nie jedyną bazą paragonów. Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) podpisały list intencyjny w sprawie uruchomienia platformy służącej do dystrybuowania paragonów bezpośrednio do konsumentów.

Porozumienie zostało zawarte 28 grudnia 2016 r. Resort rozwoju reprezentował wiceminister Tadeusz Kościński , KIGEiT - prezes Stefan Kamiński i wiceprezes Jarosław Tworóg.

Jak już wspomniano, Ministerstwo Rozwoju chce, by kasy fiskalne automatycznie przesyłały dane o sprzedaży do centralnego repozytorium prowadzonego przez Ministerstwo Finansów (od stycznia 2018 roku). Jednocześnie kasy będą wysyłać klientom elektroniczne paragony, jeśli tylko klienci wyrażą na to zgodę i zarejestrują się. Tu właśnie będzie miejsce dla systemu, którego dotyczy list intencyjny. KIGEIT przygotuje platformę dystrybucji paragonów i będzie ona pośredniczyć w przekazywaniu danych z kas fiskalnych bezpośrednio do konsumentów.

Zobacz także: Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy Wszelkie aspekty prowadzenia biznesu internetowego, od podstaw aż po najbardziej zaawansowane zagadnienia, znajdziesz w książce "Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II ".*

Będzie anonimowo?

MR i KIGEiT twierdzą, że system ma "gwarantować pełną anonimowość przesyłanych danych". Wiadomo jednak, że e-paragon będzie przekazywany na pocztę e-mail, na SMS lub do aplikacji mobilnych. Czy w tej sytuacji naprawdę możliwa jest "pełna anonimowość"?

Platforma ma być otwarta dla wszystkich uczestników rynku, którzy zadeklarują chęć udziału w przedsięwzięciu. Ma być ona niezależna od centralnego repozytorium w Ministerstwie Finansów.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że...

...firmy będą mogły oferować klientom nowe usługi, m.in. aplikacje konsumenckie do przechowywania i analizy paragonów elektronicznych. Klienci natomiast będą mogli swobodnie zarządzać wydatkami oraz historią swoich zakupów.

Należałoby chyba dodać, że ktoś będzie musiał zainwestować pieniądze w stworzenie takich aplikacji. Jeśli zaś aplikacje będą bezpłatne to klienci będą za nie płacić swoją prywatnością. Nie będzie to złe tak długo, dopóki klienci będą otrzymywać jasne informacje o tym jak wszystko działa. Czy będą? Przekonamy się.

* - Linki afiliacyjne. Kupując książki poprzez te linki wspierasz funkcjonowanie redakcji Dziennika Internautów.