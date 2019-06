Jak duże sieci mogą przyczynić się do niemarnowania żywności?

Za pośrednictwem Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska oraz lokalnych organizacji charytatywnych, sieć handlowa przekazała ludziom w potrzebie 3372 tony produktów, a 39 ton przeznaczono na pokarm dla zwierząt. Sukcesem jest także spadek zmarnowanej żywności o 41% w porównaniu do danych z okresu 2016/17. W tym roku zutylizowano 8946 ton, z czego 7167 ton nie nadawało się do spożycia.

Sieć zachęca inne przedsiębiorstwa spożywcze do przyczynienia się do realizacji jednego z celów ONZ, jakim jest zmniejszenia o połowę globalnego marnotrawstwa żywności per capita do 2030 roku.

Źródło: Tesco Polska