Jak dopisać się do rejestru wyborców (wybory do Parlamentu Europejskiego)? Oswajamy e-administrację

Z urzędu każdy z nas wpisany jest do rejestru wyborców w miejscu stałego zameldowania. Jeśli mieszkasz gdzie indziej (a nawet masz tam zameldowanie czasowe), chcąc głosować musisz dopisać się do rejestru wyborców w tym miejscu. Wniosek do urzędu możesz złożyć do 21 maja. Najwygodniej zrobić to przez internet.

Uwaga! Urząd nie przyjmuje Twojego wniosku automatycznie. Na końcu tej porady znajdziesz więcej informacji na ten temat.

Czego potrzebujesz, żeby wysłać wniosek

Do wysłania wniosku o wpis do rejestru wyborców potrzebujesz:

skanu dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Możesz zrobić telefonem zdjęcie dokumentu leżącego na białej kartce - ważne, by oba zdjęcia razem nie miały więcej niż 10 MB;

serii i numeru dokumentu tożsamości (przygotuj sobie zawczasu).

Kiedy już masz profil zaufany i skan dokumentu tożsamości, możesz złożyć wniosek..

Dopisywanie do rejestru wyborców krok po kroku

1. Wejdź na podstronę serwisu obywatel.gov.pl (bezpośrednio tutaj - możesz też przejść przez "Zaświadczenia i odpisy", a potem wybrać link Wpisz się do rejestru wyborców).

Na stronie, która się pojawi, należy wybrać wersję "Przez internet". Wówczas strona się rozwinie i pokaże się na niej niebieski przycisk z białym napisem "Wpisz się do rejestru wyborców". Pod przyciskiem znajdziesz także informacje, jak dopisać się do rejestru.

2. Po kliknięciu przycisku "Wpisz się do rejestru wyborców" trafiasz na stronę wyboru sposobu logowania. Pokazujemy metodę logowania przez profil zaufany.

3. Na kolejnym ekranie zaloguj się do swojego profilu zaufanego - danymi profilu zaufanego lub przez bankowość elektroniczną.

4. Po kliknięciu przycisku "Przejdź dalej" przechodzisz do procesu dopisywania się do rejestru wyborców.

5. Po wyborze obywatelstwa (pokazujemy procedurę dla obywatela Polski) strona się rozwija. Wyświetla się okienko, w którym należy podać urząd gminy, do którego składasz wniosek. Jeśli wpiszesz co najmniej 3 pierwsze litery nazwy miejscowości, wyświetlą się podpowiedzi.

Wybierz odpowiedni urząd.

Pod okienkiem z nazwą urzędu wyświetlone są Twoje dane, przypisane do Twojego profilu zaufanego. Jeśli znajdziesz niezgodność w danych, przerwij wypełnianie wniosku i najpierw zgłoś niezgodność danych (to także załatwisz przez ePUAP).





6. Na końcu tego ekranu znajdziesz miejsce na podanie danych dokumentu tożsamości.

Z listy rozwijalnej wybierz rodzaj dokumentu (paszport lub dowód osobisty).

Wpisz serię i numer dokumentu.

Dodaj załącznik - aby to zrobić, kliknij w ikonkę spinacza przy okienku do dodawania załącznika.

Możesz dodać dwa załączniki. Dla dowodu osobistego mogą to być skany jego dwóch stron. Razem pliki te nie mogą być większe niż 10 MB.

Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "DALEJ".

7. Na początku kolejnej strony wyświetla się aktualny adres zameldowania, pobrany z danych z profilu zaufanego.

Teraz należy wpisać adres, pod którym rzeczywiście mieszkasz. W polu "miejscowość" po wpisaniu co najmniej trzech liter wyświetlą się podpowiedzi - wybierz miejscowość zgodną z wybranym wcześniej urzędem gminy.

Należy obowiązkowo wypełnić pola "kod pocztowy" i "numer domu". Do wypełnienia jest też pole "ulica" - kiedy wpiszesz trzy pierwsze litery nazwy, wyświetlą się podpowiedzi.

Na końcu tej strony znajdziesz "Deklarację" - najpierw oświadczenie, a pod nim właśnie wprowadzony adres. Oświadczenie głosi, że stale zamieszkujesz pod poniżej podanym adresem. Musisz je potwierdzić (zaznaczyć kwadracik).

Jeśli chcesz coś poprawić, kliknij przycisk "WSTECZ". Jeśli wszystko się zgadza, kliknij przycisk "DALEJ"

9. Na kolejnej stronie zobaczysz podgląd swojego wniosku. Na tym etapie warto sprawdzić dane - możesz się cofnąć i je poprawić.

Na końcu tej strony wyświetlają się dodane załączniki - sprawdź, czy są dodane właściwe pliki.

Jeśli wszystko się zgadza, możesz kliknąć "Podpisz i wyślij".

10. Na kolejnym ekranie zobaczysz informacje o swoim wniosku. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij "Podpisz profilem zaufanym" (niebieski przycisk z białym napisem na górze lub na dole strony).

11. Po kliknięciu przycisku "Podpisz profilem zaufanym" pojawi się okienko z miejscem na wpisanie kodu autoryzacyjnego, który przychodzi na telefon (numer przypisany do profilu zaufanego).

Po wpisaniu kodu autoryzacyjnego i kliknięciu "Autoryzuj i podpisz dokument" przejdziesz z powrotem do portalu obywatel.gov.pl, gdzie pojawia się informacja, że wniosek został wysłany.

13. Potwierdzenie wysłania formularza otrzymasz na adres mailowy, a także znajdziesz je w skrzynce ePUAP, w zakładce "Wysłane" (zarówno wysłany wniosek, jak i UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia w postaci pliku XML).

Wniosek został złożony, ale to jeszcze nie znaczy, że urząd dopisał Cię do rejestru wyborców.

Urząd musi Cię sprawdzić

Uwaga! Urząd ma 3 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku, ponieważ nie przyjmuje Twojego wniosku z automatu. Ma obowiązek potwierdzić, że mieszkasz we wskazanym miejscu.

Urząd ma 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku. Po tym czasie urząd może:

przyjąć wniosek - wówczas dostajesz powiadomienie na skrzynkę ePUAP (potwierdzenie wysłania decyzji otrzymasz także na adres mailowy);

zażądać uzupełnień w ciągu 3 dni - możesz otrzymać wezwanie do dostarczenia dokumentu potwierdzającego, że mieszkasz w danym miejscu. Taki dokument to np. kopia umowy najmu lub pierwsza strona PIT 2018, gdzie wskazany jest adres urzędu skarbowego. Dokument taki należy przesłać jako pisma ogólne przez ePUAP (wkrótce w DI więcej informacji na ten temat). Nie możesz przekroczyć terminu wskazanego w piśmie!

Uwaga! Po wysłaniu wniosku sprawdzaj swoją skrzynkę ePUAP, ponieważ może się zdarzyć, że informacja o jego wysłaniu nie zostanie wysłana na adres mailowy.

odrzucić wniosek - jeśli uzna, że nie zamieszkujesz w danym miejscu. Jeśli to się zdarzy, masz kolejne 3 dni na złożenie skargi, którą urząd "jak najszybciej" przekaże do odpowiedniego sądu. Sąd ma kolejne (od otrzymania z urzędu) 3 dni na rozpatrzenie Twojej sprawy.

Warto zatem nie czekać do ostatniej chwili ze złożeniem wniosku o dopisanie do rejestru wyborców. Inaczej może okazać się, że nie zdążysz dopełnić formalności!