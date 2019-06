Jak dobrze zorganizować pokaz mody?

Od czego zacząć?

Stroje to oczywisty i obowiązkowy element programu. W wypadku imprez organizowanych przez placówki sprzedaży, takie jak na przykład galerie handlowe, problem rozwiązuje się samoistnie. Sklepy odzieżowe chętnie udostępniają asortyment, zapewniając sobie tym samym skuteczną reklamę. Przy braku takich możliwości warto rozejrzeć się wśród lokalnych projektantów. Zazwyczaj są to osoby doskonale zorientowane w aktualnych trendach, często o świeżym i oryginalnym spojrzeniu na modę. Także dla nich taka forma promocji stanowi atrakcyjną propozycję.

Oczywiście niezbędne będą modelki i modele. Pozyskanie ich nie będzie trudne, o ile w pobliżu znajduje się agencja modelek. Skorzystanie z usług wyspecjalizowanych podmiotów gwarantuje wysoką jakość usług, choć wiąże się też często z niemałymi kosztami. W zamian otrzymujemy możliwość skorzystania z usług doświadczonych osób, dla których nawet skomplikowane układy sceniczne nie stanowią problemu, a poruszanie po wybiegu przychodzi z łatwością i gracją. Alternatywą jest samodzielne zorganizowanie castingu, jednak w tym wypadku należy liczyć się z udziałem amatorów. Może mieć to swój urok, o ile brak specjalistycznego przygotowania zostanie uwzględniony już na etapie przygotowywania układów choreograficznych.

Kolejną ważną postacią jest koordynator projektu. Jest to osoba, która zadba o rezerwację przestrzeni, negocjację kontraktów i dopilnowanie poszczególnych etapów wykonawczych. Zależnie od skali, a przede wszystkim budżetu taka osoba przejmuje kontrolę nad reżyserią i scenariuszem, przygotowuje pracę konferansjerów, przede wszystkim jednak kreuje i czuwa nad realizacją założonej atmosfery pokazu. Jest to zajęcie, które trudno zamknąć w ramach godzinowych, wymaga szerokich kontaktów i pełnego zaangażowania. Osoba, która się go podejmie, powinna umieć szybko i dynamicznie reagować na sytuacje awaryjne, znajdować rozwiązania problemów i dobrze znosić stres.

Scenografia jest ważna!

Wyjątkową rolę odgrywa scenografia. To ona kształtuje klimat wydarzenia, potrafi podkreślić zalety i przysłonić drobne wady. Na szczęście nie znaczy to, że musimy zatrudniać wieloosobową grupę scenografów wspieranych przez brygadę stolarzy. Z pomocą przychodzi technologia audiowizualna, której dynamiczny rozwój w ostatnich latach przyniósł dostępność zupełnie nowych narzędzi. Ekrany diodowe stanowią obecnie podstawowy element wszelkich eventów - mówi Krzysztof Kabaciński, specjalista ds. multimediów Grupy MEON, będącej liderem sprzedaży, wynajmu i obsługi urządzeń multimedialnych. Aktualna generacja urządzeń łączy wysoką rozdzielczość z dużą jasnością, a dzięki zastosowaniu technologii SMD oferuje także wysoki kontrast i czytelność obrazu. Nie ma problemu z doborem urządzeń do zastosowań wewnątrz budynków, jak i podczas imprez pod gołym niebem.

Ekrany LED oferują niezwykłe możliwości aranżacji tła scenicznego. Odpowiedni dobór obrazów i podkładu dźwiękowego potrafi przenieść widza w inną rzeczywistość i w znaczący sposób wzmocnić wrażenia oraz ewentualny przekaz marketingowy. Co ważne, nie wymagają one inwestycji w zakup, z powodzeniem można skorzystać z oferty firm wypożyczających sprzęt tego typu. Poza samymi urządzeniami możemy liczyć także na wsparcie techniczne. Jednak niezależnie od tego, jak zaawansowane będą technologie użyte podczas pokazu, najważniejsi pozostają ludzie. To od ich umiejętności zależy dopasowanie założeń artystycznych, realizacja sfery technicznej i bieżący nadzór nad przebiegiem imprezy. Tu nie warto oszczędzać. Środek pokazu to nie jest dobry czas na improwizację - zdecydowanie warto zaufać fachowcom.

Powyższe informacje nie wyczerpują oczywiście wszystkich aspektów organizacji pokazu mody, jednak na ich podstawie możliwe będzie stworzenie wydarzenia nie tylko efektownego, ale też pozostającego w pamięci uczestników.