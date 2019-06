Jak dobrać męski zegarek do stylizacji?

Męski zegarek – wybór nie jest taki prosty

Zegarek męski to temat rzeka, a dopasowanie odpowiedniego czasomierza do stylizacji, temperamentu i… możliwości finansowych, nie jest wcale takie oczywiste. Przed wizytą w salonie stacjonarnym lub sklepie internetowym, warto wiedzieć na co zwracać uwagę, jakie kryteria wyboru brać pod uwagę. Przyda się też wiedza o tym jak dobrać zegarek do garnituru i jakie modele pasują do swobodnych czy sportowych strojów. Jeśli chodzi o wygląd i design zegarka, najważniejsze cechy to rozmiar i kształt, kolory, tarcza oraz mocowanie (pasek, bransoleta).

Rozmiar i kształt – dopasuj do stylizacji

Warto wiedzieć, że niegdyś elegancki męski zegarek wcale nie był duży, najczęściej stylowi panowie sięgali po czasomierz z kopertą 30-35 mm. Dziś takie modele noszą nowoczesne panie. Nie zmienia to faktu, że np. zegarki do garniturów nadal nie powinny być zbyt okazałe – pamiętajmy, że taki zegarek ma się zmieścić pod mankietem koszuli, nie może mieć więc także grubej koperty. Standardowy, optymalny rozmiar to 35-40 mm. Oczywiście należy także zachować proporcję między gabarytem koperty a nadgarstkiem. Dlatego przy konkretnej, masywnej ręce nawet elegancki zegarek do formalnych strojów może być nieco większy. Z kolei drobnej ręki nie należy „uzbrajać” w wielki cyferblat, również w stylizacjach sportowych, przy których można trochę poszaleć pod tym względem. Koperta zegarka może mieć też różne kształty – okręgu, elipsy, prostokąta, sześciokąta. Może być też wykonana z różnorodnych materiałów, np. z metali szlachetnych (np. srebra), zwykłych (stal, tytan itp.), tworzyw sztucznych, a także… z drewna. Elegancka klasyka to m.in. okrągłe i prostokątne zegarki ze srebrną lub stalową kopertą.

Uwaga na kolory

Dotyczy to wszystkich elementów zegarka – paska lub bransolety, tarczy i koperty. Jeśli chodzi o zegarki do garnituru, czyli klasyczne, eleganckie modele, najbardziej odpowiednie będzie zestawienie srebrnej koperty, białej tarczy i czarnego paska ze skóry. Trochę mniej stonowane, ale również dobrze widziane będzie połączenie złotej tarczy i koperty z brązowym paskiem. W przypadku bardziej luźnych, casualowych albo sportowych stylizacji, dopuszczalna jest szersza gama kolorów, co widać szczególnie przy modelach młodzieżowych, dla amatorów aktywności fizycznej.

Pasek czy bransoletka…?

W tym przypadku odpowiedź na pytanie „jak dobrać zegarek do garnituru” najczęściej brzmi - ze skórzanym paskiem. Zdecydowanie bardziej masywna i efektowna bransoleta nie będzie odpowiednim dodatkiem do klasycznej stylizacji, oficjalnych strojów. Odrębnym aspektem jest dobór właściwego paska, który powinien pasować do reszty skórzanych elementów. Dla panów wybierających naprawdę eleganckie zegarki męskie znaczenie ma nawet kolor ściegów na pasku. Praktycznym rozwiązaniem może być wybór uniwersalnego, klasycznego zegarka wraz z paskami do wymiany - w brązie i czerni.

Czasem mniej znaczy lepiej – tarcza zegarka

Zegarki do garnituru powinny mieć jak najbardziej stonowaną tarczę, na której niewiele się dzieje. Minimalistyczne, proste modele – co najwyżej z kalendarzem – to najlepszy dodatek do eleganckiego garnituru. Na przeciwległym biegunie są sportowe zegarki, które mają wiele dodatkowych funkcji, czasem bardzo zaskakujących.

Dopasuj zegarek do ubioru

Odpowiedni zegarek powinien podkreślać charakter stroju. Szczególnie w przypadku stylizacji klasycznych, eleganckich trzeba zachować umiar i dobrze wybrać.

Jak dobrać zegarek do garnituru?

Warto trzymać się kilku podstawowych zasad:

powinien być na tyle płaski i niewielki, żeby mieścił się pod mankietem koszuli,

powinien mieć jak najmniej komplikacji, tarczę białą, srebrną lub ecru, delikatną srebrną albo złotą kopertę oraz skórzany pasek czarny lub brązowy,

powinien kolorystycznie pasować do reszty stroju - srebrne koperty i bransolety do srebrnych spinek i sprzączki od paska do spodni; kolor paska powinien być w podobnym odcieniu co inne elementy skórzane (buty i pasek od spodni),

do fraka i smokingu pasują zegarki z czystą tarczą – bez grawera marki.

Zegarki sportowe i casulaowe

Sportowy czasomierz to przede wszystkim wyrazisty, efektowny design i cała gama dodatkowych funkcjonalności, w tym również wytrzymałość i odporność. Do wyboru mamy paletę kolorów i różnych tworzyw, paski najczęściej wykonane są z trwałych, elastycznych materiałów (guma, nylon). Zegarki na co dzień, do strojów mniej formalnych, mogą być większe i wyposażone w więcej funkcjonalności. Dopuszczalne są paski i bransolety, przy czym skórzany pasek nadal powinien komponować się z innymi dodatkami i akcesoriami ze skóry.

Gdzie kupić zegarek do męskich stylizacji?

Udane zakupy sportowych, designerskich i eleganckich zegarków męskich zapewnia sklep niwatch.pl. Klasykę do garnituru godnie reprezentują zegarki Curren, Geek Think. Warto także zwrócić uwagę na efektowne i niebanalne propozycje marki Bobo Bird (np. zegarki drewniane) czy King Hoon oraz sportowe czasomierze Chronos.